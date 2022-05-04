Sızdırılan görsellere göre yeni Forza Motorsport, Xbox One'a da gelecek

Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Turn 10 Studios'un yaptığı Forza Motorsport için Xbox One sahipleri için güzel bir haber geldi.
Xbox One'a Gelebilir
Geçtiğimiz yıllarda Forza Motorsport serisinin yeni oyunu duyurulmuş ancak ne yazık ki çok fazla detay verilmemişti. Oyun, Xbox Series X için duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise Reddit üzerinden oyunla ilgili yeni görseller sızdırıldı. Sızdırılan görsellere göre oyun Xbox One'a da gelecek.
Görseller oyunun şu sıralar test aşamasında olduğunu gösteriyor. Görsellerde de görülebildiği gibi oyun yalnızca Xbox Series X'e değil, Xbox One'a da gelecek. Büyük bir ihtimalle oyun Xbox Series S ve PC için de çıkış yapacak. Xbox One için çıkış yapacak olması da çok şaşırtıcı değil, son dönemde çıkan birçok Xbox oyunu eski nesil için de çıkış yaptı.
Oyunun çıkış tarihi hala belli değil ancak geçtiğimiz yıl çıkan söylentiler büyük bir oyunun bizi beklediğini gösteriyor. Büyük bir ihtimalle 12 Haziran'da gerçekleşecek olan Xbox & Bethesda sunumunda oyundan bir şeyler göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.