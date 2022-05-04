Sızdırılan görsellere göre yeni Forza Motorsport, Xbox One'a da gelecek

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Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Turn 10 Studios'un yaptığı Forza Motorsport için Xbox One sahipleri için güzel bir haber geldi.

Xbox One'a Gelebilir

Geçtiğimiz yıllarda Forza Motorsport serisinin yeni oyunu duyurulmuş ancak ne yazık ki çok fazla detay verilmemişti. Oyun, Xbox Series X için duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise Reddit üzerinden oyunla ilgili yeni görseller sızdırıldı. Sızdırılan görsellere göre oyun Xbox One'a da gelecek.

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Görseller oyunun şu sıralar test aşamasında olduğunu gösteriyor. Görsellerde de görülebildiği gibi oyun yalnızca Xbox Series X'e değil, Xbox One'a da gelecek. Büyük bir ihtimalle oyun Xbox Series S ve PC için de çıkış yapacak. Xbox One için çıkış yapacak olması da çok şaşırtıcı değil, son dönemde çıkan birçok Xbox oyunu eski nesil için de çıkış yaptı.

Oyunun çıkış tarihi hala belli değil ancak geçtiğimiz yıl çıkan söylentiler büyük bir oyunun bizi beklediğini gösteriyor. Büyük bir ihtimalle 12 Haziran'da gerçekleşecek olan Xbox & Bethesda sunumunda oyundan bir şeyler göreceğiz.

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Forza Motorsport, Xbox One'a da gelebilir