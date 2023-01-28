Dünyanın en büyük bankları fosil yakıt şirketlerini finanse ediyor: İşte olayın perde arkası

- Bankalar, 'fosil' enerji şirketlerine 4,6 trilyon dolar verdi
- Bankalar, fosil yakıta karşı anlamlı politikası yok
- Karbon nötr için birleşen finans şirketleri bu konuda pek başarılı değil
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Bankalar, 'fosil' enerji şirketlerine 4,6 trilyon dolar verdi
Bankalar, fosil yakıta karşı anlamlı politikası yok
Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 için net sıfır karbon emisyonu hedefinin ardından, Raporda ele alınan 60 bankadan 44'ü “yeni petrol ve gaz sahası olmaması” hedefini kabul etti. Ancak, bu bankaların birçoğu petrol ve gaz şirketlerine fon sağlamaya devam ediyor. Rapora göre, tespit edilen 44 bankadan 27'sinin fosil yakıt endüstrisinin karşı anlamlı bir politikası hâlâ yok. Hatta bu finansal kurumlar zaman zaman “ateşe benzin dökmekle” itham edildi.
Karbon nötr için birleşen finans şirketleri bu konuda pek başarılı değil
GFANZ'a dahil olan en büyük bankalardan birisi olan HSBC, geçtiğimiz ay petrol ve gaz finansmanına kısıtlamalar getirdi. Ancak bu ittifaka 2021’de katılmasına rağmen fosil yakıt şirketlerine 12 milyar dolar değerine finansman sağladı. HSBC sözcüsüne göre karbondan arınmak için halen daha düzenli olarak petrol ve gaz sahalarına yatırımlar yapılması gerekiyor.
Sonuç olarak bakıldığında en azından yakın gelecekte fosil yakıtlara olan yatırımların azalmayacağını görüyoruz. 2030 yılına kadar fosil yakıtlara yatırım yapılması öngörülüyor. Bununla birlikte GFANZ, 2030’a kadar yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın fosil yakıtlara yapılan yatırımın dört katı olacağını söylüyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, “Artık hiçbir şey fosil yakıtların genişlemesi tehlikesinden daha açık veya mevcut olamaz.” diyor fakat insanların seçtiği ekonomik sistemler bu tür tehlikeleri hesaba katmaz. Dolayısıyla fosil yakıtlar için kapsamlı yasal düzenlemeler olmazsa bu endüstri beslenmeye devam edecek gibi görünüyor.Kaynakça https://www.bankingonclimatechaos.org/ https://finance.yahoo.com/news/banks-haven-t-lost-appetite-210000032.html https://reclaimfinance.org/site/wp-content/uploads/2023/01/Throwing-fuel-on-the-fire-GFANZ-financing-of-fossil-fuel-expansion.pdf https://cleantechnica.com/2023/01/22/how-the-worlds-largest-banks-are-funding-fossil-fuel-companies/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?