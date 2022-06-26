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    Akıllı özellikler ile klasik tasarımı birleştiren Fossil Gen 6 Hybrid tanıtıldı

    ABD merkezli saat markası Fossil, Gen 6 akıllı saat serisini klasik bir tasarım ile birleştiren Fossil Gen 6 Hybrid'i tanıttı. İşte yeni akıllı saatin fiyatı ve özellikleri
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    Fossil, Gen 6 Hybrid akıllı saatini duyurdu: İşte özellikleri
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    Akıllı saat sektörünün önemli isimlerinden Fossil, güncel akıllı özellikler ile daha klasik bir görünüm tercih edenler için yeni nesil Hybrid akıllı saatini tanıttı. Fossil Gen 6 Hybrid, diğer 6.nesil saatlerin tasarım öğelerini korurken yeni teknolojiler ile birlikte geliyor. İşte Fossil Gen 6 Hybrid'in fiyatı ve özellikleri

    Fossil Gen 6 Hybrid neler sunuyor?

    Açıklananlara göre yeni akıllı saat, Machine ve Stella olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile gelecek. Bununla birlikte Machine modeli, 45 mm kasa boyutu ve dokulu çerçeveleri ile Siyah, Duman ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olacak. Daha çok kadın kullanıcılar için tasarlanan ve Rose Gold, Gümüş, İkili-Renk seçenekleri ile gelen Stealla modeli ise, 40,5 mm'lik daha küçük bir kasa boyutu ile kullanıcılara sunulacak.

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    İki haftalık bir pil ömrüne ve fiziksel zamanı gösteren klasik bir tasarıma ek olarak, uyku ve adım takibi, bildirimler, özelleştirilebilir saat arayüzleri, sürekli kalp atış hızı takibi ve egzersiz izleme gibi birçok özelliğe ev sahipliği yapan Fossil Gen 6 Hybrid, artık kandaki oksijen yoğunluğunu da ölçebilecek ve yerleşik mikrofonu ile Amaxon Alexa'ya destek sunacak.

    Fossil, Gen 6 Hybrid akıllı saatini duyurdu: İşte özellikleri
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    Fossil Gen 6 Hybrid ile ayrıca geliştirilmiş kişiselleştirme seçenekleri ve daha kapsamlı bir fitness veri panosu ile güncellenen yeni bir akıllı saat uygulaması paylaşan Fossil, hem Android hem de iOS platformlarına sunulan yeni uygulamanın eski Fossil Hybrid modellerini de desteklediğini bildiriyor.

    Fossil Gen 6 Hybrid, 27 Haziran tarihinden itibaren Fossil.com'da veya Fossil perakende mağazalarından satın alınabilecek. Yeni akıllı saatin 18mm metal kayışlı versiyonu 249 dolar, 24 mm deri ve silikon kayışlı versiyonu ise 229 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

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