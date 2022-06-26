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    Hızlı şarj teknolojileri durmak bilmiyor: Şimdi de 240W'a çıkıyor

    Çin'li akıllı telefon üreticilerinin, hızlı şarj teknolojileri konusunda rekabeti sürüyor. Şimdi de ismi belirtilmeyen bir şirketin 240W'lık şarj adaptörü geliştirdiği ortaya çıktı.
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    Hızlı şarj teknolojileri durmak bilmiyor! Şimdi de 240W'a çıkıyor
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    Günümüzde birçok kullanıcı yükselen hızlı şarj teknolojilerine sıcak bakmıyor olsa da, hızlar kademeli olarak artmaya devam edecek gibi görünüyor. Digital Chat Station bugün, Çinli OEM bir geliştiricinin 240W hızlı şarj adaptörü üzerinde çalıştığını öne sürdü.

    IQOO'nun liderliği sona erebilir

    Bildirilenlere göre 24V 10A gücünde 240W hızlı şarj desteği sunan yeni adaptör, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan 200W hızlardan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek hızlar sunacak. Bununla birlikte 4.500 mAh kapasiteli bir batarya, yalnızca 9 dakika içerisinde 0'dan 100'e şarj edilebilecek.

    Paylaşılan gönderide yeni adaptörün hangi firma tarafından geliştirildiği belirtilmedi. Ancak geliştiren şirketin bu yılın başlarında 240W SuperVook hızlı şarj konseptini sergileyen OPPO olabileceği düşünülüyor. Şu anda hızlı şarj rekorunu elinde bulunduran Çin merkezli akıllı telefon üreticisi IQOO, yakında liderliği kaybedebilir.

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