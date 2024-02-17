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    Dune 2 ilk gösteriminin ardından övgülere boğuldu

    1 Mart'ta gösterime girecek olan Dune 2'yi erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, ilk filmi bile gölgede bırakan epik bir bilim-kurgu filminin izleyenleri beklediğini söylüyor.
    Dune 2'yi izleyenlerin ilk yorumları beklentileri yükseltti Tam Boyutta Gör
    Frank Herbert'ın efsanevi bilim-kurgu serisinden uyarlanan Dune (Çöl Gezegeni)'un heyecanla beklenen devam filmi Dune: Part Two, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmin yarıda bıraktığı hikâyeyi tamamlayacak.olan Dune 2'nin çıkışına daha iki hafta olsa da filmin Londra ve Paris gibi şehirlerde gerçekleştirilen galaları sayesinde az sayıda kişi filmi şimdiden izleme şansı yakaladı.

    Aralarında sinema eleştirmenlerinin de bulunduğu bu şanslı izleyicilerin paylaştığı ilk yorumlar, büyük beğeni kazanan ilk filmi bile gölgede bırakacak, epik bir bilim-kurgu filminin bizleri beklediğini gösteriyor. Zira gelen ilk yorumlar son derece olumlu. Öyle ki bu yorumlar arasında "modern bir bilim-kurgu klasiği" ve "başyapıt" gibi ifadeler sıkça karşımıza çıkıyor.

    FilmSpeak'ten Griffin Schiller şöyle diyor: "Dune Part Two sadece Denis Villeneuve'ün başyapıtı değil aynı zamanda bu jenerasyonun bir numaralı bilim-kurgu epiği."

    Total Film'den Jordan Farley ise ilk yorumunda şöyle yazıyor: "Dune Part Two aklımı başımdan aldı. İlk filmden daha sürükleyici, daha elle tutulur ve daha duygusal buldum. Aksiyonun netliği, kuvveti ve büyüklüğü şaşkınlık verici. Benim açımdan, çığır açan bir metnin kusursuz bir tercümesi olarak Yüzüklerin Efendisi'nin yanında yerini alıyor."

    Dune 2, 1 Mart'ta Vizyona Girecek

    Dune 2'yi izleyenlerin ilk yorumları beklentileri yükseltti Tam Boyutta Gör
    Tüm oyuncu kadrosunun övgü topladığı filmde özellikle Timothée Chalamet ve Zendaya'nın performansları ön plana çıkarılıyor. Öte yandan ilk filmde olduğu gibi bu filmde de Hans Zimmer'ın imzasını taşıyan müziklere övgüler düzülüyor. En büyük övgüyü ise, yönetmen olarak yine şahane bir iş çıkardığı söylenen Denis Villeneuve alıyor.

    Devam filminde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yanı sıra Rebecca Ferguson, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård da ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. İkinci filmde onlara katılan yeni isimler ise Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken oluyor.

    İlk filmin sonunda Fremenler'e katılırken gördüğümüz Paul Atredeis, devam filminde Arrakis gezegeninin kontrolünü ele geçirip babasının intikamını almak için mücadele verecek. Paul Atredeis'in bu mücadelesi, seçilmiş kişi olması için şekillendirilmiş kaderini de açığa çıkaracak.

    Kaynakça https://collider.com/dune-2-reactions-is-it-good/ https://deadline.com/2024/02/dune-part-two-first-reactions-timothee-chalamet-zendaya-1235827742/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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