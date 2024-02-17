Dune 2 ilk gösteriminin ardından övgülere boğuldu

Aralarında sinema eleştirmenlerinin de bulunduğu bu şanslı izleyicilerin paylaştığı ilk yorumlar, büyük beğeni kazanan ilk filmi bile gölgede bırakacak, epik bir bilim-kurgu filminin bizleri beklediğini gösteriyor. Zira gelen ilk yorumlar son derece olumlu. Öyle ki bu yorumlar arasında "modern bir bilim-kurgu klasiği" ve "başyapıt" gibi ifadeler sıkça karşımıza çıkıyor.
FilmSpeak'ten Griffin Schiller şöyle diyor: "Dune Part Two sadece Denis Villeneuve'ün başyapıtı değil aynı zamanda bu jenerasyonun bir numaralı bilim-kurgu epiği."
Total Film'den Jordan Farley ise ilk yorumunda şöyle yazıyor: "Dune Part Two aklımı başımdan aldı. İlk filmden daha sürükleyici, daha elle tutulur ve daha duygusal buldum. Aksiyonun netliği, kuvveti ve büyüklüğü şaşkınlık verici. Benim açımdan, çığır açan bir metnin kusursuz bir tercümesi olarak Yüzüklerin Efendisi'nin yanında yerini alıyor."
Dune 2, 1 Mart'ta Vizyona Girecek
Devam filminde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yanı sıra Rebecca Ferguson, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård da ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. İkinci filmde onlara katılan yeni isimler ise Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken oluyor.
İlk filmin sonunda Fremenler'e katılırken gördüğümüz Paul Atredeis, devam filminde Arrakis gezegeninin kontrolünü ele geçirip babasının intikamını almak için mücadele verecek. Paul Atredeis'in bu mücadelesi, seçilmiş kişi olması için şekillendirilmiş kaderini de açığa çıkaracak.Kaynakça https://collider.com/dune-2-reactions-is-it-good/ https://deadline.com/2024/02/dune-part-two-first-reactions-timothee-chalamet-zendaya-1235827742/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.