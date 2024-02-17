Dune 2 ilk gösteriminin ardından övgülere boğuldu

Tam Boyutta Gör Frank Herbert'ın efsanevi bilim-kurgu serisinden uyarlanan Dune (Çöl Gezegeni)'un heyecanla beklenen devam filmi Dune: Part Two, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmin yarıda bıraktığı hikâyeyi tamamlayacak.olan Dune 2'nin çıkışına daha iki hafta olsa da filmin Londra ve Paris gibi şehirlerde gerçekleştirilen galaları sayesinde az sayıda kişi filmi şimdiden izleme şansı yakaladı.

Aralarında sinema eleştirmenlerinin de bulunduğu bu şanslı izleyicilerin paylaştığı ilk yorumlar, büyük beğeni kazanan ilk filmi bile gölgede bırakacak, epik bir bilim-kurgu filminin bizleri beklediğini gösteriyor. Zira gelen ilk yorumlar son derece olumlu. Öyle ki bu yorumlar arasında "modern bir bilim-kurgu klasiği" ve "başyapıt" gibi ifadeler sıkça karşımıza çıkıyor.

FilmSpeak'ten Griffin Schiller şöyle diyor: "Dune Part Two sadece Denis Villeneuve'ün başyapıtı değil aynı zamanda bu jenerasyonun bir numaralı bilim-kurgu epiği."

Total Film'den Jordan Farley ise ilk yorumunda şöyle yazıyor: "Dune Part Two aklımı başımdan aldı. İlk filmden daha sürükleyici, daha elle tutulur ve daha duygusal buldum. Aksiyonun netliği, kuvveti ve büyüklüğü şaşkınlık verici. Benim açımdan, çığır açan bir metnin kusursuz bir tercümesi olarak Yüzüklerin Efendisi'nin yanında yerini alıyor."

Dune 2, 1 Mart'ta Vizyona Girecek

Tam Boyutta Gör Tüm oyuncu kadrosunun övgü topladığı filmde özellikle Timothée Chalamet ve Zendaya'nın performansları ön plana çıkarılıyor. Öte yandan ilk filmde olduğu gibi bu filmde de Hans Zimmer'ın imzasını taşıyan müziklere övgüler düzülüyor. En büyük övgüyü ise, yönetmen olarak yine şahane bir iş çıkardığı söylenen Denis Villeneuve alıyor.

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Devam filminde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yanı sıra Rebecca Ferguson, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård da ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. İkinci filmde onlara katılan yeni isimler ise Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken oluyor.

İlk filmin sonunda Fremenler'e katılırken gördüğümüz Paul Atredeis, devam filminde Arrakis gezegeninin kontrolünü ele geçirip babasının intikamını almak için mücadele verecek. Paul Atredeis'in bu mücadelesi, seçilmiş kişi olması için şekillendirilmiş kaderini de açığa çıkaracak.

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