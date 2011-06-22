foursquare, 10M kullanıcıya ulaştı; iOS için foursquare'in yeni versiyonunu yayınladı

Akıllı taşınabilir cihazların artmasıyla birlikte popüler olan sosyal ağlardan biri olan foursquare, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 2009 yılının Mart ayına yola çıkan foursquare, 2 sene gibi kısa bir dönemde 10,000,000'dan fazla kullanıcının kullandığı popüler bir sosyal ağ olmayı başardı.

foursquare, bu başarısını kutlamak ve kullanıcılarına teşekkür etmek amacıyla iOS için hazırladıkları uygulamanın 3.2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme; kullanıcıların daha hızlı Check-In yapabilmelerini sağlayan yeni Check-In sekmesi ve daha gelişmişti Explore sekmesinin de yer aldığı birçok iyileştirmeyi uygulamaya kazanadırıyor.

foursquare, ayrıca, Android ve Blackberry platformundaki uygulamaların yakında güncelleneceğini açıkladı.