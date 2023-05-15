Tam Boyutta Gör ABD ambargoları ve Çin'de yaşanan kısıtlamalar nedeniyle Apple dahil olmak üzere birçok üretici odağını Hindistan pazarına çevirmiş durumda. Bu bağlamda Foxconn ve üretim ortakları ile görüşmelere başlayan Apple, Hindistan'ın üretimdeki ağırlığını artırmayı planlıyor. Şimdi önde gelen bir Apple tedarikçilerinden Foxconn, Hindistan'da kurulan Apple tesisi için önemli bir yatırıma imza attı.

Foxconn'dan Apple tesisine dev yatırım

Bilmeyenler için Foxconn, Hindistan'ın Telangana eyaletinde inşa edilen üretim tesisi için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre yapılan açıklamada ise Telangana'nın BT bakanı, Foxconn'un bölgeye 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yeni yatırımın, 25.000 doğrudan iş fırsatı yaratması beklendiğinden, temel atma töreni bölge için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor diyebiliriz.

Yeni haberin, Apple'ın Karnataka eyaletinde kendi üretim tesisini kurma planları ile eş zamanlı olduğunu belirtelim. Bildirilenlere göre bu yatırım, ülkenin üretim kapasitesini artıracak ve teknoloji sektörüne daha fazla yatırım çekecek. Yerel olarak iPhone üretmeyi planlayan tesisin yaklaşık 100.000 iş yaratması bekleniyor.

Apple'ın Karnataka'da bir üretim tesisi kurma kararı, şirketin Hindistan pazarına yönelik uzun vadeli planlarını gözler önüne seriyor. Bilmeyenler için iPhone 13, 2022'nin son çeyreğinde Hindistan'da en çok satan telefon oldu. Bu bağlamda Foxconn'un çalışmaları ivme kazanmış gibi görünüyor.

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Nitekim yakın zamanlı raporlar, 2027 yılına kadar üretilen her iPhone modelinden birinin Hindistan'dan geleceğini söylüyor. Bu durum bizlere yüzde 50'lik bir seviyeye çıkılacağını gösteriyor diyebilriiz.

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Foxconn gaza bastı: Apple Hindistan tesisine dev yatırım