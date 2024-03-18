Hindistan 5 yıl içinde küresel çip merkezi olmak istiyor

Tam Boyutta Gör Yarı iletken çip üretiminin önemi giderek daha fazla artıyor. Bazılarına göre çip üretimini veya tedariğini güvence altına alamayan ülkeleri ciddi sorunlar bekliyor. Bunun farkında olan Hindistan, agresif bir hedef ile 5 yıl içinde küresel çip merkezlerinden bir tanesi olmayı amaçlıyor. Plan agresif olsa da Hindistan’ın bu hedefe ulaşması olası görünüyor.

Hindistan’dan çip atılımı

Elektronik ve bilgi teknolojileri, demiryolları ve iletişim bakanı Ashwini Vaishnaw, çip endüstrisinin çok karmaşık bir pazar olduğunu söylerken önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan’ın dünyanın ilk beş yarı iletken ülkesi arasında yer alacağını düşündüğünü söyledi. Bu agresif bir hedef olsa da ulaşılamaz değil. Pazar analiz firması TrendForce'a göre, aralık ayı itibariyle küresel yarı iletken endüstrisinde üretim kapasitesinin başında yüzde 46 ile Tayvan bulunuyor. Onu Çin (%26), Güney Kore (%12), ABD (%6) ve Japonya (%2) takip ediyor.

Mevcut koşullar itibariyle ABD ve Çin arasındaki gerilimin devam edeceği veya en azından yarı iletken yaptırımlarının kısa vadede Doğu Asya ülkesinin üzerinden kalkmayacağı anlaşılıyor. Bu durum, Çin’in yeni yatırımları çekemeyeceği anlamına gelirken Hindistan gibi ülkelerin bundan faydalanabileceğini gösteriyor.

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Esasında Hindistan bazı yatırımları da çoktan çekmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Başbakan Narendra Modi üç yarı iletken fabrikasının açılışını yaptı. Bu tesislerden biri Tata Electronics ve Tayvanlı PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.) arasındaki bir ortak girişim. PSMC, hedefin 2026 yılına kadar Hindistan'ın ilk yarı iletken çipini üretmek olduğunu söyledi. Qualcomm da ülkede 10 yıldan beri faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak Foxconn, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Aynı zamanda Hindistan hükümeti 21 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlıyor. Hindistan’da bulunan geniş yetenek havuzu da düşünüldüğünde yarı iletkenler özelinde ülke için yıldızların hizalandığını söyleyebiliriz.

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Hindistan 5 yıl içinde küresel çip merkezi olmak istiyor