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    Hindistan 5 yıl içinde küresel çip merkezi olmak istiyor

    Hindistan’ın Elektronik ve bilgi teknolojileri, demiryolları ve iletişim bakanı Ashwini Vaishnaw, önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan’ın küresel çip merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.
    Hindistan 5 yıl içinde küresel çip merkezi olmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken çip üretiminin önemi giderek daha fazla artıyor. Bazılarına göre çip üretimini veya tedariğini güvence altına alamayan ülkeleri ciddi sorunlar bekliyor. Bunun farkında olan Hindistan, agresif bir hedef ile 5 yıl içinde küresel çip merkezlerinden bir tanesi olmayı amaçlıyor. Plan agresif olsa da Hindistan’ın bu hedefe ulaşması olası görünüyor.

    Hindistan’dan çip atılımı

    Elektronik ve bilgi teknolojileri, demiryolları ve iletişim bakanı Ashwini Vaishnaw, çip endüstrisinin çok karmaşık bir pazar olduğunu söylerken önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan’ın dünyanın ilk beş yarı iletken ülkesi arasında yer alacağını düşündüğünü söyledi. Bu agresif bir hedef olsa da ulaşılamaz değil. Pazar analiz firması TrendForce'a göre, aralık ayı itibariyle küresel yarı iletken endüstrisinde üretim kapasitesinin başında yüzde 46 ile Tayvan bulunuyor. Onu Çin (%26), Güney Kore (%12), ABD (%6) ve Japonya (%2) takip ediyor.

    Mevcut koşullar itibariyle ABD ve Çin arasındaki gerilimin devam edeceği veya en azından yarı iletken yaptırımlarının kısa vadede Doğu Asya ülkesinin üzerinden kalkmayacağı anlaşılıyor. Bu durum, Çin’in yeni yatırımları çekemeyeceği anlamına gelirken Hindistan gibi ülkelerin bundan faydalanabileceğini gösteriyor.

    Esasında Hindistan bazı yatırımları da çoktan çekmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Başbakan Narendra Modi üç yarı iletken fabrikasının açılışını yaptı. Bu tesislerden biri Tata Electronics ve Tayvanlı PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.) arasındaki bir ortak girişim. PSMC, hedefin 2026 yılına kadar Hindistan'ın ilk yarı iletken çipini üretmek olduğunu söyledi. Qualcomm da ülkede 10 yıldan beri faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak Foxconn, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Aynı zamanda Hindistan hükümeti 21 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlıyor. Hindistan’da bulunan geniş yetenek havuzu da düşünüldüğünde yarı iletkenler özelinde ülke için yıldızların hizalandığını söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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