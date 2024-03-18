Hindistan 5 yıl içinde küresel çip merkezi olmak istiyor

Hindistan’dan çip atılımı
Elektronik ve bilgi teknolojileri, demiryolları ve iletişim bakanı Ashwini Vaishnaw, çip endüstrisinin çok karmaşık bir pazar olduğunu söylerken önümüzdeki 5 yıl içinde Hindistan’ın dünyanın ilk beş yarı iletken ülkesi arasında yer alacağını düşündüğünü söyledi. Bu agresif bir hedef olsa da ulaşılamaz değil. Pazar analiz firması TrendForce'a göre, aralık ayı itibariyle küresel yarı iletken endüstrisinde üretim kapasitesinin başında yüzde 46 ile Tayvan bulunuyor. Onu Çin (%26), Güney Kore (%12), ABD (%6) ve Japonya (%2) takip ediyor.
Mevcut koşullar itibariyle ABD ve Çin arasındaki gerilimin devam edeceği veya en azından yarı iletken yaptırımlarının kısa vadede Doğu Asya ülkesinin üzerinden kalkmayacağı anlaşılıyor. Bu durum, Çin’in yeni yatırımları çekemeyeceği anlamına gelirken Hindistan gibi ülkelerin bundan faydalanabileceğini gösteriyor.
Esasında Hindistan bazı yatırımları da çoktan çekmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Başbakan Narendra Modi üç yarı iletken fabrikasının açılışını yaptı. Bu tesislerden biri Tata Electronics ve Tayvanlı PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.) arasındaki bir ortak girişim. PSMC, hedefin 2026 yılına kadar Hindistan'ın ilk yarı iletken çipini üretmek olduğunu söyledi. Qualcomm da ülkede 10 yıldan beri faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak Foxconn, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Aynı zamanda Hindistan hükümeti 21 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlıyor. Hindistan’da bulunan geniş yetenek havuzu da düşünüldüğünde yarı iletkenler özelinde ülke için yıldızların hizalandığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.