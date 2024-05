Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Tam Boyutta Gör Bu yazın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede cuma günü vizyona giren film, gişedeki yolculuğuna hızlı başladı. Vizyona girmeden önce eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan film, bu yorumların da etkisiyle ilk hafta sonunda kayda değer bir seyirciye ulaştı.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, ilk hafta sonunda ABD'de 56.5 milyon dolar hasılat yaptı. Filmin asıl başarısı ise global seyircinin de ilgisini çekmesi oldu. ABD dışındaki pazarlardan 72.5 milyon dolar toplayan film, böylece ilk hafta sonunda toplam 129 milyon dolar hasılata ulaşmış oldu. Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi, böylece beklentileri karşıladı.

160 milyon dolar gibi kayda değer bir prodüksiyon bütçesine sahip olan filmin kâra geçmesi için çok daha yüksek rakamlara ulaşması gerekiyor. Ancak ilk hafta sonunda sergilediği performans, bunu pekâlâ başarabileceğini gösteriyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Yeni Bir Seri Başlatacak

The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.

Disney'in niyeti, Yeni Krallık'la birlikte uzun yıllar sürecek yeni bir seri başlatmak. Altı film sürmesi beklenen bu serinin kaderini Yeni Krallık'ın gişe performansı belirleyecek. Ancak ilk hafta sonu itibarıyla gidişatın son derece iyi olduğunu söyleyebiliriz.

