Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, ilk hafta sonunda ABD'de 56.5 milyon dolar hasılat yaptı. Filmin asıl başarısı ise global seyircinin de ilgisini çekmesi oldu. ABD dışındaki pazarlardan 72.5 milyon dolar toplayan film, böylece ilk hafta sonunda toplam 129 milyon dolar hasılata ulaşmış oldu. Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi, böylece beklentileri karşıladı.
160 milyon dolar gibi kayda değer bir prodüksiyon bütçesine sahip olan filmin kâra geçmesi için çok daha yüksek rakamlara ulaşması gerekiyor. Ancak ilk hafta sonunda sergilediği performans, bunu pekâlâ başarabileceğini gösteriyor.
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Yeni Bir Seri Başlatacak
The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un yönettiği Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.
Disney'in niyeti, Yeni Krallık'la birlikte uzun yıllar sürecek yeni bir seri başlatmak. Altı film sürmesi beklenen bu serinin kaderini Yeni Krallık'ın gişe performansı belirleyecek. Ancak ilk hafta sonu itibarıyla gidişatın son derece iyi olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.