Suudi Arabistan, Türkiye’den 100 adet KAAN satın alabilir

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Tam Boyutta Gör Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki savunma sanayi görüşmeleri son dönemde hız kazanmış durumda. Suudi Arabistan’ın Türkiye’den Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) satın almasının ardından şimdi de TUSAŞ tarafından geliştirilmekte olan 5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgilendiği belirtiliyor.

Yetkililer görüşüyor

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyetle görüştü. Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) sosyal medya hesabından ise "Küresel İşbirliklerinde Yeni Adımlar" başlığıyla açıklamada bulunulmuştu.

Açıklamada, "Görüşmeler, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla üç gün boyunca devam edecek. Başkanlığımız, uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki gücünü dünyayla buluşturmak için yürütülen bu çalışmalar, ortak bir geleceğin inşasında kilit rol oynuyor." ifadelerine yer verilmişti.

Şimdi ise Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara’ya resmi davetli olarak gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile görüştü.

Suudi Arabistan yüksek miktarda KAAN alabilir

Tam Boyutta Gör Milliyet’in özel haberine göre yapılan görüşmelerin ana konularından birisi de TUSAŞ tarafından geliştirilmekte olan 5. savaş uçağı KAAN. Suudi Arabistan’ın 2030’lu yıllara yönelik planlamaları çerçevesinde 100 adet KAAN uçağına sahip olmayı planladığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz ekim ayında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve heyeti Ankara’daki TUSAŞ kompleksini ziyaret etmiş ve çekilen fotoğrafın arkasında KAAN yer almıştı. Heyet o dönem TUSAŞ dışında çok sayıda savunma şirketiyle de görüşmeler gerçekleştirmişti.

TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, Blok 10 olarak ifade edilen ilk teslimatı yapılacak KAAN özelindeki testlerin 2025’te yapılacağını söylemişti. Demiroğlu, 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının teslim edileceğini söylemiş ve yıllar içerisinde 300 adet KAAN’ın üretilmesinin planlandığını belirtmişti.

Milli muharip uçak KAAN Özellikleri

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Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

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