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    Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry evinde ölü bulundu

    Friends dizisindeki rolüyle televizyon dünyasının en ünlü karakterlerleri arasına giren Matthew Perry hayata veda etti. 54 yaşındaki aktör, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu.

    Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry evinde ölü bulundu Tam Boyutta Gör

    Friends dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün ölüm haberi Los Angeles Polis Departmanı tarafından resmen doğrulandı. Haberi ilk duyuran magazin sitesi TMZ'ye göre aktörün ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.

    Perry kendi evindeki jakuzide ölü bulundu. Ünlü oyuncunun herhangi bir tepki vermediğini gören asistanının, kalp durması ihbarı ile eve ambulans çağırdığı belirtiliyor. Matthew'un ölmeden önce yaptıklarının ölümünde herhangi bir rol oynayıp oynamadığı belli değil. Resmi olüm nedeni de henüz açıklanmadı.

    Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry evinde ölü bulundu Tam Boyutta Gör

    Warner Bros.'tan veda

    Perry, 2022'de yayımlanan "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" adlı kitabında, geçmişteki uzun süreli uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla ilgili deneyimlerini paylaşmıştı. Kendi itirafına göre aktör, bağımlılıkla mücadele etmek için yaklaşık 9 milyon dolar gibi bir para harcadı.

    Buna karşın TMZ kaynakları olay yerinde uyuşturucuya rastlanmadığını söylüyor. Ayrıca herhangi bir cinayet şüphesi de yok. Soruşturma sürüyor. Warner Bros. şirketinin televizyon bölümü, yaşanan trajik gelişme sonrası ünlü aktör için aşağıdaki ifadeleri içeren bir veda mesajı yayınladı:

    Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry evinde ölü bulundu Tam Boyutta Gör

    "Sevgili dostumuz Matthew Perry'nin vefatıyla yıkıldık. Matthew inanılmaz yetenekli bir aktördü ve Warner Bros. ailesinin ayrılmaz bir parçasıydı. Komedi dehasının etkisi tüm dünyaya yayıldı ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek..."

    Matthew Perry'nin ilk ekran macerası 1979'da "240-Robert" adlı TV dizisinde oynadığı küçük bir rolle başladı. Friends'in başarısından sonra "Komşum Bir Katil" ve "17 yeniden" gibi filmlerde rol aldı. Yaşama veda eden aktör beş Emmy Ödülü adaylığı ve bir Altın Küre adaylığı ile onurlandırılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iphone 7 su geçirir mi bu uygulamayı tarihinde indiriyorum yazısı kopyala orta susturucu iptali cam kase fırında çatlar mı doblo 1.9 düz motor nasıl

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