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    GTA 6'nın PC versiyonu gecikebilir: Bir dizi sorun var

    Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre GTA 6'nın PC sürümü hemen çıkmayacak. Fenomen serinin yeni oyunu önce PlayStation ve Xbox'ta yayınlanacak.                  

    GTA 6'nın PC versiyonu gecikebilir: Bir dizi sorun var Tam Boyutta Gör

    Rockstar Games geleneksel olarak Grand Theft Auto 6'yı ilk olarak konsollarda piyasaya sürecek, kişisel bilgisayarlar için sürüm ise daha sonra yayınlanacak.

    PC sürümünde birçok sorun var

    Sızıntı kaynaklarından Tez2, GTA VI'nın PC için piyasaya sürülmesinde sorunlar olabileceğini iddia etti: "Geliştiriciler, GTA 6'nın piyasaya sürülmesinden önce çözülmesi gereken bir dizi sorunla karşı karşıya. PC versiyonu şu anda konsol versiyonlarıyla aynı durumda değil. Rockstar, Star Wars Jedi Survivor veya The Last of Us Part 1'in PC sürümlerinin kaderini tekrarlamak istemiyor."

    Bu oyunların her ikisinin de PC sürümlerinde önemli teknik sorunlarla karşılaşıldığını ve düzeltilmesi için birden fazla yama gerektiğini belirtmek gerek.

    GTA 6'nın PC versiyonu gecikebilir: Bir dizi sorun var Tam Boyutta Gör

    Kullanıcı daha önce de Rockstar Games'in iç faaliyetleriyle ilgili olarak defalarca başarılı tahminlerde bulunmuştu. GTA 6'nın olası duyurusu sürekli spekülasyonların ana konusu olmuştur. Rockstar Games oyunu resmi olarak hala duyurmuş değil, ancak birçok kişi bunun 26 Ekim'de gerçekleşmesini bekliyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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