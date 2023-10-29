GTA 6'nın PC versiyonu gecikebilir: Bir dizi sorun var

Rockstar Games geleneksel olarak Grand Theft Auto 6'yı ilk olarak konsollarda piyasaya sürecek, kişisel bilgisayarlar için sürüm ise daha sonra yayınlanacak.
PC sürümünde birçok sorun var
Sızıntı kaynaklarından Tez2, GTA VI'nın PC için piyasaya sürülmesinde sorunlar olabileceğini iddia etti: "Geliştiriciler, GTA 6'nın piyasaya sürülmesinden önce çözülmesi gereken bir dizi sorunla karşı karşıya. PC versiyonu şu anda konsol versiyonlarıyla aynı durumda değil. Rockstar, Star Wars Jedi Survivor veya The Last of Us Part 1'in PC sürümlerinin kaderini tekrarlamak istemiyor."
Bu oyunların her ikisinin de PC sürümlerinde önemli teknik sorunlarla karşılaşıldığını ve düzeltilmesi için birden fazla yama gerektiğini belirtmek gerek.
Kullanıcı daha önce de Rockstar Games'in iç faaliyetleriyle ilgili olarak defalarca başarılı tahminlerde bulunmuştu. GTA 6'nın olası duyurusu sürekli spekülasyonların ana konusu olmuştur. Rockstar Games oyunu resmi olarak hala duyurmuş değil, ancak birçok kişi bunun 26 Ekim'de gerçekleşmesini bekliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.