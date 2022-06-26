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    Elden Ring geliştiricisi FromSoftware'in yeni oyunu geliştirme sürecinin sonunda

    Dark Souls serisinin yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki'nin 2018'den bir röportajı ortaya çıktı ve ardından gelen açıklamalarla FromSoftware'in birkaç farklı oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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    FromSoftware'in yeni oyunu geliştirme sürecinin sonunda
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    Elden Ring, Dark Souls, Sekiro ve Bloodborne gibi oyunlarla tanınan FromSoftware ve usta oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki severleri için güzel birkaç haber ortaya çıktı.

    Birkaç Farklı Oyun Yolda

    Geçtiğimiz günlerde Hidetaka Miyazaki'nin 2018'den bir röportajı ortaya çıktı ve o röportaja göre FromSoftware'in Elden Ring'ten sonraki oyunu da geliştirme sürecinin sonunda. Bu da en fazla 3 yıl içerisinde göreceğimiz anlamına geliyor olabilir. Ayrıca bu röportajın ortaya çıkmasının ardından da stüdyoun birkaç farklı proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Ne yazık ki bu projelerin ne olduğuna dair bir bilgi yok ancak Hidetaka Miyazaki'nin söylediğine göre FromSoftware'de şu anda geliştirilen oyunların arasında Miyazaki'nin yönetmediği oyunlar da var. FromSoftware ve Miyazaki, Elden Ring ile birlikte bu konuda ne kadar başarılı olduklarını bir kez daha bizlere ispatlamıştı. Umuyoruz ki yeni oyunlarını da yakın bir tarihte görürüz.

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