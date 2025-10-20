Giriş
    Bu hafta iki yeni Halo oyunu birden duyurulabilir

    Xbox'ın ikonik serisi Halo, yeni oyunlarla geri dönüyor. Bu haftanın sonunda düzenlenecek Halo World Championships etkinliğinde iki yeni oyun birden duyurulabilir. İşte detaylar...

    Bu hafta iki yeni Halo oyunu birden duyurulabilir Tam Boyutta Gör
    Cuma günü başlayacak olan Halo World Championships etkinliği, serinin geleceği için önemli duyurulara sahne olacak. Bir süredir gelen haberler, Halo Studios'un bu etkinlikte yeni bir oyun duyurabileceğini söylüyordu. Ancak ortaya çıkan bilgiler, stüdyonun daha büyük planları olduğunu gösteriyor.

    Stüdyoya yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Halo World Championships sırasında bir değil iki yeni oyun tanıtılacak. Bunlardan ilki, bir süredir gündemde olan Halo: Combat Evolved remake'i olacak. Bu remake, serinin ilk oyununu yenilenmiş grafikler ve günümüz standartlarına uygun bir oynanışla oyunculara yeniden sunacak. Hatırlarsanız kısa süre önce bir diğer ikonik Xbox oyunu olan Gears of War için de bir benzeri yapılmıştı.

    Canlı Servis Bir Halo Oyunu Hazırlanıyor

    Sürpriz bir şekilde ortaya çıkan ikinci Halo oyununun ise bir canlı servis (live-servis) oyunu olacağı söyleniyor. Hatta stüdyonun, Fortnite benzeri bir oyun yapma amacıyla yola çıktığı söyleniyor. Fortnite gibi canlı servis oyunlarında, hikâye modundan ziyade uzun süre oynanabilecek rekabetçi modlar öne çıkıyor. Stüdyolar, sürekli yeni içeriklerle oyunu güncelleyerek sürekli aktif kalacak bir oyun deneyimi sunarken, buna karşın oyun içi satın alımlardan kayda değer gelirler elde ediyor.

    Pek çok oyuncu, üst üste gelen fiyaskolardan sonra canlı servis oyunlarına mesafeli yaklaşmaya başlamış durumda. Bu yüzden yeni Halo oyununun bu türde olması serinin hayranlarını hayal karaklığına uğratabilir. Ancak bunun yanı sıra bir oyunun daha gelecek olması (remake bile olsa), bu hayal kırıklığını bir nebze olsun dengeleyebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

