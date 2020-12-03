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    FromSoftware ve George R.R. Martin'in oyunu Elden Ring, 2021 yılında çıkabilir

    Yeni neslin en çok merak edilen oyunlarından biri olan FromSoftware'in yeni oyunu Elden Ring, 2021 yılında yayınlanabilir. Şu an için yalnızca söylentiden ibaret olduğunu söyleyelim.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    1,5b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    FromSoftware ve George R.R. Martin'in oyunu Elden Ring, 2021 yılında çıkabilir
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    Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring'in önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceği düşünülüyor.

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    Oyunun E3 2019'daki duyurusundan bu yana oyun ile ilgili neredeyse hiçbir şey öğrenemedik. Geçtiğimiz ay FromSoftware oyunu hala geliştirdiğini ve heyecanlı olduklarını söyledi, birkaç gün sonra da Phil Spencer oyunun Hidetaka Miyazaki'nin en iyi oyunu olacağını söyledi.

    Son çıkan söylentilere göre oyunun şu anda gösterilmeye hazır olduğu ve tam çıkışını da 2021 yılında yapacağı söyleniyor. Bir takipçi, oyun sektöründe olan Lance McDonald'a oyunun mart ayında çıkıp çıkmayacağını sordu ve kendisinin cevabı şöyle oldu: "Mart ayında çıkacağını düşünmüyorum, eğer öyle olsaydı oyunla ilgili daha çok şey bilirdim ancak 2021 yılında çıkacağını düşünüyorum."

    Başka bir söylentiye göre de oyunun yine 2021 yılında çıkacağı ancak salgın sebebiyle ertelenebileceği söylendi. Elbette bunların sadece söylenti olduğunu hatırlatalım. Ancak burada en önemli husus, eğer oyunun geliştirme aşaması bu kadar ilerlediyse önümüzdeki The Game Awards etkinliğinde oyuna dair yeni bilgiler öğrenebiliriz. The Game Awards 10 Aralık'ta düzenlenecek.

    Elden Ring; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice oyunlarının yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Buz ve Ateşin Şarkısı roman serisinin yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bir evrende geçecek. Karanlık fantezi aksiyon RPG oyunu Elden Ring; PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.



    Kaynakça https://www.gamesradar.com/elden-ring-is-likely-ready-to-be-shown-according-to-from-software-sleuth-lance-mcdonald/?utm_content=buffer15f2a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer_grtw https://www.dualshockers.com/elden-ring-release-2021-delay-rumor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BoRriZ (Barış K.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    22'de çıkarsa iyi sayılır bence ;)
    21 imkansız.

    at fav'a bekle.
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    saliharslann (Salih ARSLAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyuna fena yükseldim. Umarım Android deki gibi oyun fragmanı farklı oyunun gameplay i farklı oyunlarından olmaz. Gizemi ve sanki evreni konusu ve oynanışı çok farklı ve güzel bir oyun gibi olacak hissiyatı edindirdi. Umarım tahminlerimden çok çok daha güzel bir oyun çıkar ortaya.
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