Elden Ring'in yönetmeni, bir uyarlamanın gündemde olduğunu söyledi

Elden Ring'in yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki, bu hafta The Guardian'a bir röportaj verdi. Bu röportaj sırasında seriye dair planları hakkında konuşan Miyazaki, bir uyarlamanın da gündemlerinde olduğunu söyledi. Ancak bunun illa da bir film uyarlaması olması gerekmiyor. Hidetaka Miyazaki, sevilen oyunun bir film ya da dizi uyarlamasının çekilebileceğini söylüyor.
Elden Ring Film ya da Diziye Uyarlanabilir
Ne kendisinin ne de From Software stüdyosunun film ya da dizi konusunda bir tecrübesi olmadığını söyleyen Miyazaki, böyle bir uyarlamanın hayata geçebilmesi için güçlü bir ortak bulmaları gerektiğini söylüyor. Yani stüdyo Elden Ring'in bir uyarlamasının çekilmesi fikrine açık ama bunu sadece doğru partneri bulursa yapmak istiyor. Serinin selameti için en doğrusu da bu olabilir.
Son yılların en iyi oyunlarından olan Elden Ring'in arkasındaki isimlerden biri de usta yazar George R. R. Martin'di. Martin'in de katkısıyla oldukça ilgi çekici bir evren yaratan oyun, bu yapısıyla bir uyarlamaya da son derece elverişli. Kaldı ki olası bir uyarlamada George R. R. Martin de projeye katkıda bulunabilir ki bu da projeyi daha da ilgi çekici kılacaktır.
Elbette şu an için somut bir proje bulunmuyor. Ancak Hidetaka Miyazaki'nin bu açıklamaları, yakın bir gelecekte daha somut bir projeyle karşılaşabileceğimizi gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.