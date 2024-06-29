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    Elden Ring'in yönetmeni, bir uyarlamanın gündemde olduğunu söyledi

    Elden Ring  oyununun yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki, büyük beğeni kazanan oyunun bir film ya da diziye uyarlanmasının gündemlerindeki konulardan biri olduğunu söyledi. 
    Elden Ring film ya da diziye uyarlanabilir Tam Boyutta Gör
    Video oyun uyarlamaları eskiden beri Hollywood'un ilgisini çekiyordu ama son dönemde hiç olmadıkları kadar revaçtalar. The Last of Us, Fallout, Super Mario Bros. gibi oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, yeni uyarlamaların da önünü açtı. Nitekim son dönemde bu yönde haberler üst üste geliyor. Bu hafta gelen yeni bir açıklama, bu oyun uyarlamalarına çok yakında Elden Ring'in de katılabileceğini gösteriyor.

    Elden Ring'in yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki, bu hafta The Guardian'a bir röportaj verdi. Bu röportaj sırasında seriye dair planları hakkında konuşan Miyazaki, bir uyarlamanın da gündemlerinde olduğunu söyledi. Ancak bunun illa da bir film uyarlaması olması gerekmiyor. Hidetaka Miyazaki, sevilen oyunun bir film ya da dizi uyarlamasının çekilebileceğini söylüyor.

    Elden Ring Film ya da Diziye Uyarlanabilir

    Ne kendisinin ne de From Software stüdyosunun film ya da dizi konusunda bir tecrübesi olmadığını söyleyen Miyazaki, böyle bir uyarlamanın hayata geçebilmesi için güçlü bir ortak bulmaları gerektiğini söylüyor. Yani stüdyo Elden Ring'in bir uyarlamasının çekilmesi fikrine açık ama bunu sadece doğru partneri bulursa yapmak istiyor. Serinin selameti için en doğrusu da bu olabilir.

    Son yılların en iyi oyunlarından olan Elden Ring'in arkasındaki isimlerden biri de usta yazar George R. R. Martin'di. Martin'in de katkısıyla oldukça ilgi çekici bir evren yaratan oyun, bu yapısıyla bir uyarlamaya da son derece elverişli. Kaldı ki olası bir uyarlamada George R. R. Martin de projeye katkıda bulunabilir ki bu da projeyi daha da ilgi çekici kılacaktır.

    Elbette şu an için somut bir proje bulunmuyor. Ancak Hidetaka Miyazaki'nin bu açıklamaları, yakın bir gelecekte daha somut bir projeyle karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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