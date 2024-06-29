Elden Ring'in yönetmeni, bir uyarlamanın gündemde olduğunu söyledi

Tam Boyutta Gör Video oyun uyarlamaları eskiden beri Hollywood'un ilgisini çekiyordu ama son dönemde hiç olmadıkları kadar revaçtalar. The Last of Us, Fallout, Super Mario Bros. gibi oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, yeni uyarlamaların da önünü açtı. Nitekim son dönemde bu yönde haberler üst üste geliyor. Bu hafta gelen yeni bir açıklama, bu oyun uyarlamalarına çok yakında Elden Ring'in de katılabileceğini gösteriyor.

Elden Ring'in yönetmeni olan Hidetaka Miyazaki, bu hafta The Guardian'a bir röportaj verdi. Bu röportaj sırasında seriye dair planları hakkında konuşan Miyazaki, bir uyarlamanın da gündemlerinde olduğunu söyledi. Ancak bunun illa da bir film uyarlaması olması gerekmiyor. Hidetaka Miyazaki, sevilen oyunun bir film ya da dizi uyarlamasının çekilebileceğini söylüyor.

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Elden Ring Film ya da Diziye Uyarlanabilir

Ne kendisinin ne de From Software stüdyosunun film ya da dizi konusunda bir tecrübesi olmadığını söyleyen Miyazaki, böyle bir uyarlamanın hayata geçebilmesi için güçlü bir ortak bulmaları gerektiğini söylüyor. Yani stüdyo Elden Ring'in bir uyarlamasının çekilmesi fikrine açık ama bunu sadece doğru partneri bulursa yapmak istiyor. Serinin selameti için en doğrusu da bu olabilir.

Son yılların en iyi oyunlarından olan Elden Ring'in arkasındaki isimlerden biri de usta yazar George R. R. Martin'di. Martin'in de katkısıyla oldukça ilgi çekici bir evren yaratan oyun, bu yapısıyla bir uyarlamaya da son derece elverişli. Kaldı ki olası bir uyarlamada George R. R. Martin de projeye katkıda bulunabilir ki bu da projeyi daha da ilgi çekici kılacaktır.

Elbette şu an için somut bir proje bulunmuyor. Ancak Hidetaka Miyazaki'nin bu açıklamaları, yakın bir gelecekte daha somut bir projeyle karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

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Elden Ring film ya da diziye uyarlanabilir