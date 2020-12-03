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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in haftalık ücretsiz oyunu erişime açıldı; haftaya toplam 150 TL değerinde iki oyun ücretsiz olacak

    Her hafta ücretsiz olarak bir veya birkaç adet ücretsiz oyun veren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun, erişime açıldı. 10 Aralık'a kadar ücretsiz.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    12,5b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Epic Games'in haftalık ücretsiz oyunu erişime açıldı; haftaya toplam 150 TL değerinde iki oyun ücretsiz olacak
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    Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyun birkaç dakika önce erişime açıldı.

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    Epic Games bu hafta aksiyon platform türündeki Cave Story+'ı ücretsiz olarak veriyor. Oyun şu andan itibaren 10 Aralık 19:00'a kadar ücretsiz olarak erişime açık. Eğer bu bir haftalık süreçte oyunu kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

    Epic Games'in haftaya vereceği oyunlar ise Tyranny - Gold Edition ve Pillars of Eternity - Definitive Edition. Onlar da 10 Aralık 19:00'da ücretsiz olarak erişime açılacak ve 1 hafta boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunun oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



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    TearsForFears 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Turk.Navy
    Dedi ve oyunları bedava aldı
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya 2 tane toplam 150TL lik iyun değilde 1 tane 150TL'lik oyun getirseler daha güzel olur
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    adil07 (adil aşçıoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    çöpoğlu çöp
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    UmutYil (Umut ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İki tane Obsidian rpgsi haftaya bedava bu oyunları kaçırmayın derim.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunlar 150 lira etmez indirimde 30 liraya alınır 150 lira diye reklam yapıyorlar
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    TearsForFears 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Turk.Navy
    Dedi ve oyunları bedava aldı
    1 Yanıt Yanıtla +4
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