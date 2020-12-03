Epic Games'in haftalık ücretsiz oyunu erişime açıldı; haftaya toplam 150 TL değerinde iki oyun ücretsiz olacak

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Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyun birkaç dakika önce erişime açıldı.

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Epic Games bu hafta aksiyon platform türündeki Cave Story+'ı ücretsiz olarak veriyor. Oyun şu andan itibaren 10 Aralık 19:00'a kadar ücretsiz olarak erişime açık. Eğer bu bir haftalık süreçte oyunu kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya vereceği oyunlar ise Tyranny - Gold Edition ve Pillars of Eternity - Definitive Edition. Onlar da 10 Aralık 19:00'da ücretsiz olarak erişime açılacak ve 1 hafta boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunun oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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