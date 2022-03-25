Kripto para dolandırıcılarına büyük ceza

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Kripto para dünyasında bir proje için para toplayıp sonra da ortadan kaybolan yani rug-pull denilen çok fazla olaya şahitlik ediyoruz. En azından artık bu tarz dolandırıcılardan hesap sorulabiliyor.

Frosties NFT dolandırıcılarına dava

Geçtiğimiz dönemde büyük vaatlerle Frosties NFT koleksiyonu satışa çıkmış ve 1.1 milyon dolarlık para toplanmıştı. Ne var ki Ethan Nguyen ve Andre Llacuna hemen sonrasında projeyi iptal ederek ortadan kaybolmuştu. Haliyle NFT koleksiyonunun değeri de sıfırlanmıştı.

FAST işlemler Binance TR’de 1 gün önce eklendi

Adalet Bakanlığı işin peşini bırakmadı ve iki kafadarı Los Angeles kentinde göz altına aldı. Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarında bulunulan sanıklar için 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan kripto para ekibi yeni yıl ile birlikte kripto para projelerini mercek altına aldı. Ajan Thomas Fattorusso piyasayı yakından izlediklerini ve bu tür piramit şemalara izin vermeyeceklerini belirtiyor.

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