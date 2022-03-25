Kripto para dolandırıcılarına büyük ceza

Kripto para dünyasında bir proje için para toplayıp sonra da ortadan kaybolan yani rug-pull denilen çok fazla olaya şahitlik ediyoruz. En azından artık bu tarz dolandırıcılardan hesap sorulabiliyor.
Frosties NFT dolandırıcılarına dava
Geçtiğimiz dönemde büyük vaatlerle Frosties NFT koleksiyonu satışa çıkmış ve 1.1 milyon dolarlık para toplanmıştı. Ne var ki Ethan Nguyen ve Andre Llacuna hemen sonrasında projeyi iptal ederek ortadan kaybolmuştu. Haliyle NFT koleksiyonunun değeri de sıfırlanmıştı.
Adalet Bakanlığı işin peşini bırakmadı ve iki kafadarı Los Angeles kentinde göz altına aldı. Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarında bulunulan sanıklar için 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan kripto para ekibi yeni yıl ile birlikte kripto para projelerini mercek altına aldı. Ajan Thomas Fattorusso piyasayı yakından izlediklerini ve bu tür piramit şemalara izin vermeyeceklerini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"