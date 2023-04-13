FTX borsası 7.3 milyar dolar topladı, gelecek yıl faaliyete geçiyor

FTX borsası yeniden başlıyor
Kayyum heyetinin daha önce de dile getirdiği gibi FTX borsasının varlık incelemesi ve yeniden yapılanması devam ediyor. Yılın başlarında 4.8 milyar dolar olan toplam varlıklar 7.3 milyar dolara yükseldi. Kurumsal ve bireysel müşterilere ait olan bu fonların ne zaman iade edileceğine dair bir açıklama yapılmadı.
Diğer taraftan FTX kayyum patronu John Ray, gelecek yıl Bahar döneminde borsayı yeniden faaliyete geçirmek istediklerini belirtti. Kayyum heyeti bununla ilgili çalışmalarına devam ediyor. 22$ seviyesinden 1$ altına kadar çakılan FTX borsasının kripto parası FTT bu haberle 2.6$ seviyelerine kadar yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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