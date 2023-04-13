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    Anlık Bildirim

    FTX borsası 7.3 milyar dolar topladı, gelecek yıl faaliyete geçiyor

    Geçen yılın en önemli olaylarından FTX borsasının iflasının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Kayyum heyeti gelecek yıl borsayı faaliyete geçirmenin planlarını yapıyor.
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    FTX Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasının en büyük skandallarından birisi olarak tarihe geçen ve 10 milyar dolardan fazla varlıkla iflas eden FTX borsası, kayyum yönetimi altında kendisini toparlıyor. Kayıp varlıkları bir araya getiren borsa seneye faaliyete geçecek.

    FTX borsası yeniden başlıyor

    Kayyum heyetinin daha önce de dile getirdiği gibi FTX borsasının varlık incelemesi ve yeniden yapılanması devam ediyor. Yılın başlarında 4.8 milyar dolar olan toplam varlıklar 7.3 milyar dolara yükseldi. Kurumsal ve bireysel müşterilere ait olan bu fonların ne zaman iade edileceğine dair bir açıklama yapılmadı.

    Diğer taraftan FTX kayyum patronu John Ray, gelecek yıl Bahar döneminde borsayı yeniden faaliyete geçirmek istediklerini belirtti. Kayyum heyeti bununla ilgili çalışmalarına devam ediyor. 22$ seviyesinden 1$ altına kadar çakılan FTX borsasının kripto parası FTT bu haberle 2.6$ seviyelerine kadar yükseldi.

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    Forumdan Konular

    plakadan adres bulma sadece tc no ile dolandırıcılıklar 2 km kaç dk yatak hikayeleri çok ilgi gösterip birden ilgiyi kesmek

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