FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası verildi!

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, yedi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim, suçlamaların dördü için 20 sene, diğer ikisi için de 5 sene hapis cezası uyguladı ve savcıların önerdiği gibi Bankman-Fried'ın mülk dahil 11 milyar dolardan fazla ceza almasına karar verdi.

"Tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri"

Savcılar, Bankman-Fried'in tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini ve muhtemelen son on yılın en büyük dolandırıcılığını gerçekleştirdiğini ve kendi amaçları için 8 milyar dolardan fazla müşteri fonunu kullandıklarını ifade etti.

“Kripto Kralı” lakaplı Bankman-Fried’in avukatı Marc Mukasey, müvekkilinin FTX'in çöküşünden sonra müşterilerinin parasını geri almak için çok çalıştığını savundu. Bankman-Fried ise bir dizi kötü karar verdiğini ancak FTX müşterilerine geri ödeme yapabileceğini savundu.

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"Tek bir pişmanlık sözü etmedi"

Yargıç Lewis Kaplan, "Sanığın FTX müşterilerine ve alacaklılara ödemelerin tamamının yapılacağı yönündeki iddiası yanıltıcıdır, mantıksal olarak kusurludur ve spekülatiftir" ifadelerini kullandı. Kaplan, Bankman-Fried'ın siyasi olarak etkili olma dürtüsüyle hareket ettiğinin açık olduğunu söyleyerek, müşteri kayıplarına ilişkin Bankman-Fried'ın "korkunç suçların işlenmesiyle ilgili tek bir pişmanlık sözü bile söylemediğini" belirtti.

Cezayı açıklamadan önce Kaplan, savunmanın insanlara geri ödeme yapılacağı yönündeki iddialarını spekülatif olarak nitelendirerek, FTX müşterilerinin 8 milyar dolar kaybettiğini ve Bankman-Fried'ın tanıkları etkilemeye çalıştığını, yalan yere yemin ettiğini ve kayıp olayını öğrendiğinde yalan yere ifade verdiğini tespit etti.

Bankman-Fried, 13 Aralık’ta 2022’de Bahamalar’da yakalanmış ve 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılarak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Savcılar, Bankman-Fried hakkında 50 yıl hapis cezası talep etmişti.

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FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası verildi!