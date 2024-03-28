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    FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası verildi!

    Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, yedi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası verildi! Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, yedi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Hakim, suçlamaların dördü için 20 sene, diğer ikisi için de 5 sene hapis cezası uyguladı ve savcıların önerdiği gibi Bankman-Fried'ın mülk dahil 11 milyar dolardan fazla ceza almasına karar verdi.

    "Tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri"

    Savcılar, Bankman-Fried'in tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini ve muhtemelen son on yılın en büyük dolandırıcılığını gerçekleştirdiğini ve kendi amaçları için 8 milyar dolardan fazla müşteri fonunu kullandıklarını ifade etti.

    “Kripto Kralı” lakaplı Bankman-Fried’in avukatı Marc Mukasey, müvekkilinin FTX'in çöküşünden sonra müşterilerinin parasını geri almak için çok çalıştığını savundu. Bankman-Fried ise bir dizi kötü karar verdiğini ancak FTX müşterilerine geri ödeme yapabileceğini savundu.

    "Tek bir pişmanlık sözü etmedi"

    Yargıç Lewis Kaplan, "Sanığın FTX müşterilerine ve alacaklılara ödemelerin tamamının yapılacağı yönündeki iddiası yanıltıcıdır, mantıksal olarak kusurludur ve spekülatiftir" ifadelerini kullandı. Kaplan, Bankman-Fried'ın siyasi olarak etkili olma dürtüsüyle hareket ettiğinin açık olduğunu söyleyerek, müşteri kayıplarına ilişkin Bankman-Fried'ın "korkunç suçların işlenmesiyle ilgili tek bir pişmanlık sözü bile söylemediğini" belirtti.

    Cezayı açıklamadan önce Kaplan, savunmanın insanlara geri ödeme yapılacağı yönündeki iddialarını spekülatif olarak nitelendirerek, FTX müşterilerinin 8 milyar dolar kaybettiğini ve Bankman-Fried'ın tanıkları etkilemeye çalıştığını, yalan yere yemin ettiğini ve kayıp olayını öğrendiğinde yalan yere ifade verdiğini tespit etti.

    Bankman-Fried, 13 Aralık’ta 2022’de Bahamalar’da yakalanmış ve 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılarak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Savcılar, Bankman-Fried hakkında 50 yıl hapis cezası talep etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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