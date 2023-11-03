Eski FTX CEO'su yedi suçlamadan da suçlu bulundu

New York Güney Bölgesi ABD savcılığından yapılan açıklamada, sanığın "FTX'e yatırılan milyarlarca dolarlık müşteri fonunu kötüye kullanmak ve FTX ve Alameda Research'e yatırımcıları ve kredi verenleri yanıltmak için geniş kapsamlı bir plan yapmakla suçlandığı" belirtildi.
Tüm iddialardan suçlu bulundu
Karar, en büyük kripto borsalarından birinin ve kardeş ticaret şirketinin yaklaşık bir yıl önce nasıl çöktüğünü derinlemesine inceleyen beş haftalık bir duruşmanın ardından verildi. Jüri, sanığa yöneltilen dolandırıcılıkla ilgili altı ve kara para aklamayla ilgili bir suçlama hakkında karar aldı. Sam Bankman-Fried, suçlamaların tamamından suçlu bulundu.
Bankman-Fried, Kasım 2022'de CoinDesk tarafından hatalı bir Alameda bilançosunun ortaya çıkarılmasının ardından zirveden dibe düşmüş, bu da FTX ve likiditesi konusunda endüstri çapında panik ve endişeye neden olmuştu. Olayın detayları soruşturuldukça sorunun başlangıçta düşünülenden çok çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. İflas eden FTX ve Alameda'nın arkasındaki yöneticilerin 8 milyar doların üzerinde müşteri fonu çaldığı iddia edilmişti.
115 yıl hapis cezası
Adalet Bakanlığı'nın Aralık 2022 tarihli iddianamesinde Bankman-Fried'in FTX müşterilerini, mevduatlarını başka şirketlere yatırım yapmak ve kredi verenler ile masrafları ödemek için kötüye kullanarak bilerek dolandırdığı belirtiliyordu. Yığınla kanıt ve kararın ardından, bu ifade mahkeme ve jüri tarafından doğru kabul edildi.
Bu yedi suçlama sanığa toplam 115 yıl hapis cezası verilmesini gerektiriyor. Ancak ABD yasaları kapsamında bu ceza sadece bilgilendirme amacını taşıyor. Zira herhangi bir ceza, genellikle suçluluğun karara bağlanmasından sonraki 90 gün içinde belirlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.