Hollanda Merkez Bankası, Coinbase’e ceza kesti

Merkez bankasına göre Coinbase, DNB’ye herhangi vergi ödemediği ve devam eden denetimle ilgili başka herhangi bir maliyete katlanmak zorunda kalmadığı için rekabet avantajına da sahip oldu. Kripto para borsası Coinbase’in para cezasına itiraz etmek için birkaç haftası var.
DNB tarafından belirtilen ihlaller, uzun süre devam etti. Bu süre, 15 Kasım 2020 ile 24 Ağustos 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Coinbase, geçen yılın Eylül ayında düzenleyici lisans almıştı. Yani borsa, lisans almadan önceki süreçler nedeniyle ceza ile karşı karşıya kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?