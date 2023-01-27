Hollanda Merkez Bankası, Coinbase’e ceza kesti

Tam Boyutta Gör Hollanda Merkez Bankası (DNB), geçtiğimiz yılın Eylül ayında kripto borsası Coinbase’e lisans vermişti. Bu lisans sayesinde borsa, ülkedeki hizmetlerini yasal bir şekilde yürütme hakkı kazandı. Ancak DNB, Eylül’den önceki süreçlerde kayıtsız hizmet verdiği gerekçesiyle borsaya ceza kesti. DNB, Coinbase’e 3,3 milyon Euro'luk bir yaptırım uyguladı.

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Merkez bankasına göre Coinbase, DNB’ye herhangi vergi ödemediği ve devam eden denetimle ilgili başka herhangi bir maliyete katlanmak zorunda kalmadığı için rekabet avantajına da sahip oldu. Kripto para borsası Coinbase’in para cezasına itiraz etmek için birkaç haftası var.

DNB tarafından belirtilen ihlaller, uzun süre devam etti. Bu süre, 15 Kasım 2020 ile 24 Ağustos 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Coinbase, geçen yılın Eylül ayında düzenleyici lisans almıştı. Yani borsa, lisans almadan önceki süreçler nedeniyle ceza ile karşı karşıya kaldı.

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