FTX’in elinde sadece 1,24 milyar dolar nakit kaldı

FTX’in mali danışmanı Alvarez & Marsal North America LLC tarafından açıklanan belgeye göre, FTX Group'un tamamında ise toplam 1,24 milyar dolarlık nakit olduğu görülüyor.
Alameda Research ve ilgili firmaların yaklaşık 401 milyon dolar nakit bakiyesi olduğu belirtildi. FTX Japan’ın nakit bakiyesinin 171,7 milyon dolar olduğu açıklandı.
Daha önceki mahkeme belgeleri FTX’e bağlı kuruluşların en büyük 50 teminatsız alacaklılarına toplam 3,1 milyar dolar borçlu olduğunu gösteriyordu.Sam Bankman-Fried’in FTX imparatorluğu, 11 Kasım’da kaotik bir iflasa sürüklenerek potansiyel olarak bir milyondan fazla alacaklı bıraktı ve kripto sektöründe kargaşa yarattı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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