Tam Boyutta Gör

FTX’in mali danışmanı Alvarez & Marsal North America LLC tarafından açıklanan belgeye göre, FTX Group'un tamamında ise toplam 1,24 milyar dolarlık nakit olduğu görülüyor.

Alameda Research ve ilgili firmaların yaklaşık 401 milyon dolar nakit bakiyesi olduğu belirtildi. FTX Japan’ın nakit bakiyesinin 171,7 milyon dolar olduğu açıklandı.

FTX‘in en büyük 50 alacaklısına 3 milyar dolar borcu var 1 gün önce eklendi

Daha önceki mahkeme belgeleri FTX’e bağlı kuruluşların en büyük 50 teminatsız alacaklılarına toplam 3,1 milyar dolar borçlu olduğunu gösteriyordu.Sam Bankman-Fried’in FTX imparatorluğu, 11 Kasım’da kaotik bir iflasa sürüklenerek potansiyel olarak bir milyondan fazla alacaklı bıraktı ve kripto sektöründe kargaşa yarattı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

FTX’in elinde sadece 1,24 milyar dolar nakit kaldı