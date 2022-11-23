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    FTX’in elinde sadece 1,24 milyar dolar nakit kaldı

    İflas başvurusunda bulunan kripto para borsası FTX'in kaynakları eridi. FTX Group'un tamamında sadece 1,24 milyar dolar nakit kaldı. Bu bakiye ile FTX'in ayağa kalkması pek mümkün görünmüyor.
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    FTX’in elinde sadece 1,24 milyar dolar nakit kaldı Tam Boyutta Gör

    FTX’in mali danışmanı Alvarez & Marsal North America LLC tarafından açıklanan belgeye göre, FTX Group'un tamamında ise toplam 1,24 milyar dolarlık nakit olduğu görülüyor.

    Alameda Research ve ilgili firmaların yaklaşık 401 milyon dolar nakit bakiyesi olduğu belirtildi. FTX Japan’ın nakit bakiyesinin 171,7 milyon dolar olduğu açıklandı.

    Daha önceki mahkeme belgeleri FTX’e bağlı kuruluşların en büyük 50 teminatsız alacaklılarına toplam 3,1 milyar dolar borçlu olduğunu gösteriyordu.Sam Bankman-Fried’in FTX imparatorluğu, 11 Kasım’da kaotik bir iflasa sürüklenerek potansiyel olarak bir milyondan fazla alacaklı bıraktı ve kripto sektöründe kargaşa yarattı.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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