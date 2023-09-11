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    FTX, milyonlarca doların peşine düştü

    İflas eden ve yeniden yapılanmaya odaklanan FTX, sponsorluk ödemelerinin ve LayerZero’dan 21 milyon doları geri almanın peşine düştü.                             
    FTX, milyonlarca doların peşine düştü Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasasının son günlerde gündeminde FTX yer alıyor. Kasım 2022 tarihinde iflas eden ve daha sonra yeniden yapılanma sürecine giren FTX, kripto piyasasına tekrar merhaba demek üzere. Bu süreç, birçok faktörü de beraberinde getiriyor.

    FTX, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak iflastan önce taşınan 21 milyon doların peşine düştü. Şirket, bu paranın geri alınması için LayerZero Labs’a dava açtı. FTX ayrıca sponsorluk ödemelerini de geri istiyor.

    FTX, sponsorluk gelirlerini istiyor

    Kripto borsası FTX, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak, sponsorluk için ödenen paraların da geri alınması için çabalıyor. Borsa, sponsorluk karışığı Shaq, Naomi Osaka, David Ortiz ve Miami Heat’e para ödemişti.

    FTX, pazarlama ve sponsorluk anlaşmaları için gerçekleştirilen ödemelerin arkasındaki süreci açıkladı. Borsa, isim ve rakamlardan da bahsetti.

    Borsanın mevcut yönetimi, mahkemeye yeni bir rapor sundu. Bu raporda, dünyaca ünlü sporculardan küresel çapta bilinirlik kazanan spor organizasyonlarına kadar sansasyonel isimler yer aldı.

    Listede, Shaquille O’Neal, Naomi Osaka, David Ortiz, Trevor Lawrence, Miami Heat, Golden State Warriors ve Coachella yer aldı. Ayrıca Gamestop da FTX’in sponsorluk ödemesi yaptığı şirketler arasında bulunuyor.

    FTX, rapora göre,  Shaquille O’Neal’e 750 bin dolar, tenisçi Naomi Osaka’ya 300 bin dolar ve eski beyzbol yıldızı David Ortiz’e 270 bin dolara yakın ödeme yaptı. Spor kuruluşları arasında yer alan Golden State Warriors yaklaşık 420 bin dolar alırken, Miami Heat’e yapılan aktarım 250 bin dolar oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 9 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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