FTX, milyonlarca doların peşine düştü

Tam Boyutta Gör Kripto para piyasasının son günlerde gündeminde FTX yer alıyor. Kasım 2022 tarihinde iflas eden ve daha sonra yeniden yapılanma sürecine giren FTX, kripto piyasasına tekrar merhaba demek üzere. Bu süreç, birçok faktörü de beraberinde getiriyor.

FTX, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak iflastan önce taşınan 21 milyon doların peşine düştü. Şirket, bu paranın geri alınması için LayerZero Labs’a dava açtı. FTX ayrıca sponsorluk ödemelerini de geri istiyor.

Kripto borsası FTX, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak, sponsorluk için ödenen paraların da geri alınması için çabalıyor. Borsa, sponsorluk karışığı Shaq, Naomi Osaka, David Ortiz ve Miami Heat’e para ödemişti.

FTX, pazarlama ve sponsorluk anlaşmaları için gerçekleştirilen ödemelerin arkasındaki süreci açıkladı. Borsa, isim ve rakamlardan da bahsetti.

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Borsanın mevcut yönetimi, mahkemeye yeni bir rapor sundu. Bu raporda, dünyaca ünlü sporculardan küresel çapta bilinirlik kazanan spor organizasyonlarına kadar sansasyonel isimler yer aldı.

Listede, Shaquille O’Neal, Naomi Osaka, David Ortiz, Trevor Lawrence, Miami Heat, Golden State Warriors ve Coachella yer aldı. Ayrıca Gamestop da FTX’in sponsorluk ödemesi yaptığı şirketler arasında bulunuyor.

FTX, rapora göre, Shaquille O’Neal’e 750 bin dolar, tenisçi Naomi Osaka’ya 300 bin dolar ve eski beyzbol yıldızı David Ortiz’e 270 bin dolara yakın ödeme yaptı. Spor kuruluşları arasında yer alan Golden State Warriors yaklaşık 420 bin dolar alırken, Miami Heat’e yapılan aktarım 250 bin dolar oldu.

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