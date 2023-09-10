Kripto girişimi LBRY, SEC’e kafa tutuyor!

Tam Boyutta Gör SEC, Ripple gibi birçok kripto projesine dava açarak hakimiyet kurma çabası gösteriyor. SEC’in kıskacına giren kripto girişimi LBRY, boyun eğmeye niyetli görünmüyor. LBRY, SEC davasını temyize taşımak için başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LBRY kurucusu ve CEO’su Jeremy Kauffman, “LBRY, adaletsiz ve yanlış olduğu için SEC’in kararına itiraz ediyor. SEC, bu kararı kripto endüstrisine geniş çapta zarar vermek için kullanma niyetinde olduğunu açıkça gösterdi. Onlara izin vermeyeceğiz.” dedi.

Daha önce, ABD New Hampshire mahkemesi, LBRY projesine ait olan LBC token’ın menkul kıymet olduğuna karar vermişti. Mahkeme, LBRY’nin yanıldığını ifade etmiş ve süreçleri sert yürütmüştü.

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Tüm bu süreçlerin başında olan SEC, 2021 yılında LBRY’nin kayıt dışı menkul kıymet işlettiğini iddia ederek suçlamada bulundu. LBRY, SEC ile hukuksal mücadelesi sürerken Ripple’dan cesaret kazandı.

Kayıtsız menkul kıymet satışından dolayı SEC tarafından 22 milyon dolarlık cezaya mahkum edilen LBRY, sonunda ses çıkardı. Proje, SEC’in gözetim talebine itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurdu.

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