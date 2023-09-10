Kripto girişimi LBRY, SEC’e kafa tutuyor!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LBRY kurucusu ve CEO’su Jeremy Kauffman, “LBRY, adaletsiz ve yanlış olduğu için SEC’in kararına itiraz ediyor. SEC, bu kararı kripto endüstrisine geniş çapta zarar vermek için kullanma niyetinde olduğunu açıkça gösterdi. Onlara izin vermeyeceğiz.” dedi.
Daha önce, ABD New Hampshire mahkemesi, LBRY projesine ait olan LBC token’ın menkul kıymet olduğuna karar vermişti. Mahkeme, LBRY’nin yanıldığını ifade etmiş ve süreçleri sert yürütmüştü.
Tüm bu süreçlerin başında olan SEC, 2021 yılında LBRY’nin kayıt dışı menkul kıymet işlettiğini iddia ederek suçlamada bulundu. LBRY, SEC ile hukuksal mücadelesi sürerken Ripple’dan cesaret kazandı.
Kayıtsız menkul kıymet satışından dolayı SEC tarafından 22 milyon dolarlık cezaya mahkum edilen LBRY, sonunda ses çıkardı. Proje, SEC’in gözetim talebine itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.