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    Kripto girişimi LBRY, SEC’e kafa tutuyor!

    Kripto girişimi LBRY, Ripple ve SEC arasındaki davada Ripple’ın öne geçmesinden güç alarak hamle yaptı. LBRY, SEC’in kendisine açtığı davayı temyize taşımak için başvuruda bulundu.
    Kripto girişimi LBRY, SEC’e kafa tutuyor! Tam Boyutta Gör
    SEC, Ripple gibi birçok kripto projesine dava açarak hakimiyet kurma çabası gösteriyor. SEC’in kıskacına giren kripto girişimi LBRY, boyun eğmeye niyetli görünmüyor. LBRY, SEC davasını temyize taşımak için başvuruda bulundu.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LBRY kurucusu ve CEO’su Jeremy Kauffman, “LBRY, adaletsiz ve yanlış olduğu için SEC’in kararına itiraz ediyor. SEC, bu kararı kripto endüstrisine geniş çapta zarar vermek için kullanma niyetinde olduğunu açıkça gösterdi. Onlara izin vermeyeceğiz.” dedi.

    Daha önce, ABD New Hampshire mahkemesi, LBRY projesine ait olan LBC token’ın menkul kıymet olduğuna karar vermişti. Mahkeme, LBRY’nin yanıldığını ifade etmiş ve süreçleri sert yürütmüştü.

    Tüm bu süreçlerin başında olan SEC, 2021 yılında LBRY’nin kayıt dışı menkul kıymet işlettiğini iddia ederek suçlamada bulundu. LBRY, SEC ile hukuksal mücadelesi sürerken Ripple’dan cesaret kazandı.

    Kayıtsız menkul kıymet satışından dolayı SEC tarafından 22 milyon dolarlık cezaya mahkum edilen LBRY, sonunda ses çıkardı. Proje, SEC’in gözetim talebine itiraz ederek temyiz mahkemesine başvurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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