FTX patronu kefaletle serbest bırakıldı

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasını derinden sarsan ve on milyar dolarlık yatırımcı varlığıyla iflas eden FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, elini kolunu sallayarak dolaştığı Bahamalar’dan ABD’ye iade edildi ve yine elini kolunu sallayarak mahkemeden ayrıldı.

FTX skandalının hesabı sorulacak mı?

Özellikle seçimlerde Kongre adaylarına yaptığı 70 milyon dolarlık yatırım ile kendisini sağlama aldığı anlaşılan SBF’den ABD yetkilileri bir türlü hesap soramıyor. Uzun bir süre Bahamalar’da kalan SBF bu hafta ABD’ye iade edilmişti.

FTX kurucusu ile ilgili sürpriz gelişme 1 hf. önce eklendi

Mahkemeye çıkarılan SBF bu kez 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Ayrıca ev hapsinde tutulmasına karar verildi. SBF’nin savcılarla birlikte çalışmak istemesinin bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor. İşin ilginç tarafı ise jürinin eşinin daha önce FTX-BlockFi anlaşmasında yer alan bir avukat olması.

Diğer taraftan FTX kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research girişiminin patronu Caroline Ellison’un da savcılarla birlikte çalışmak istedikleri dile getirildi. Bu üç kişiye 165 yıla kadar toplamda 8 suçlama yapılmıştı. İlk duruşma 3 Ocak tarihinde yapılacak. FTX borsasının tokeni FTT bu haberle yüzde 40’a yakın yükseldi.

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