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    FTX patronu kefaletle serbest bırakıldı

    Bahamalar’da göz altına alındıktan sonra ABD’ye iadesini kabul eden FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, hatırı sayılır bir kefaletle serbest bırakıldı.   
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    FTX Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasını derinden sarsan ve on milyar dolarlık yatırımcı varlığıyla iflas eden FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, elini kolunu sallayarak dolaştığı Bahamalar’dan ABD’ye iade edildi ve yine elini kolunu sallayarak mahkemeden ayrıldı.

    FTX skandalının hesabı sorulacak mı?

    Özellikle seçimlerde Kongre adaylarına yaptığı 70 milyon dolarlık yatırım ile kendisini sağlama aldığı anlaşılan SBF’den ABD yetkilileri bir türlü hesap soramıyor. Uzun bir süre Bahamalar’da kalan SBF bu hafta ABD’ye iade edilmişti.

    Mahkemeye çıkarılan SBF bu kez 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Ayrıca ev hapsinde tutulmasına karar verildi. SBF’nin savcılarla birlikte çalışmak istemesinin bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor. İşin ilginç tarafı ise jürinin eşinin daha önce FTX-BlockFi anlaşmasında yer alan bir avukat olması.

    Diğer taraftan FTX kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research girişiminin patronu Caroline Ellison’un da savcılarla birlikte çalışmak istedikleri dile getirildi. Bu üç kişiye 165 yıla kadar toplamda 8 suçlama yapılmıştı. İlk duruşma 3 Ocak tarihinde yapılacak. FTX borsasının tokeni FTT bu haberle yüzde 40’a yakın yükseldi.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 19 dakika önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 23 dakika önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 20 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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