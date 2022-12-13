FTX borsasının kurucusu nihayet göz altına alındı

FTX kurucusuna göz altı
Hem ABD tarafından hem de Bahamalar hükümeti tarafından soruşturulan SBF için nihayet göz altı talebi yapıldı. New York Bölge Mahkemesi kara para aklama, dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı gibi suçlamalarda bulunuyor. Otoriteler göz altı sonrasında şüphelinin ABD’ye iadesinin de söz konusu olabileceğini belirtti.
SBF normalde bu hafta online olarak Kongre önünde soruları cevaplayacaktı. Böylece yüz yüze de görüşme imkânı ortaya çıkmış oldu. Komite göz altı haberini büyük bir sürpriz olarak niteledi. Bahamalar Başbakanı da kendi soruşturmalarının devam ettiğini belirtirken bugüne kadar neden harekete geçilmediğine dair bir bilgi vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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