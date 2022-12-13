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    FTX borsasının kurucusu nihayet göz altına alındı

    Milyarlarca dolar varlık ile batan FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD’li yetkililerin talebi sonrasında Bahamalar polisi tarafından göz altına alındı. 
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    FTX borsasının batışının ardından yaklaşık 1 aydır Bahamalar’da serbest bir şekilde dolaşmaya devam eden kurucusu Sam Bankman-Fried, sabah erken saatlerde göz altına alındı.

    FTX kurucusuna göz altı

    Hem ABD tarafından hem de Bahamalar hükümeti tarafından soruşturulan SBF için nihayet göz altı talebi yapıldı. New York Bölge Mahkemesi kara para aklama, dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı gibi suçlamalarda bulunuyor. Otoriteler göz altı sonrasında şüphelinin ABD’ye iadesinin de söz konusu olabileceğini belirtti.

    SBF normalde bu hafta online olarak Kongre önünde soruları cevaplayacaktı. Böylece yüz yüze de görüşme imkânı ortaya çıkmış oldu. Komite göz altı haberini büyük bir sürpriz olarak niteledi. Bahamalar Başbakanı da kendi soruşturmalarının devam ettiğini belirtirken bugüne kadar neden harekete geçilmediğine dair bir bilgi vermedi.

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