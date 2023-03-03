FTX'ten çarpıcı açıklama: Yaklaşık 9 milyar dolarlık müşteri fonu kayıp

FTX, 8,9 milyar dolarlık müşteri fonlarının kaybolduğunu açıkladı. Ortaya çıkan bu açığın büyük bir kısmı, FTX iflas başvurusunda bulunmadan önce bir dizi işlemler yapan Alameda Research’ten kaynaklanıyor.
Yeniden yapılanma uzmanı John J. Ray liderliğindeki FTX’teki yeni yöneticiler, FTX'in iflas başvurusunda bulunduğundan beri çeşitli hesaplamalar üzerinde uğraşıyor. FTX, müşteri fonlarında ödenmemiş 11,6 milyar dolarlık bakiyeye kıyasla, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir varlığa ulaşabildiğini aktardı. Aradaki bu büyük uçurumun, kayıp olduğu bildirildi. 8,9 milyar dolarlık kayıptan Alameda Research sorumlu tutuldu.
John J. Ray, müşterilerin ne kadarını toparlayabileceklerini tahmin etmenin henüz mümkün olmadığının altını çizdi. FTX’in yeni başkanı Ray, “Bu nedenlerle, bu bilgilerin henüz ön bilgi olduğunu ve değişikliğe tabi olduğunu vurgulamak önemlidir.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez