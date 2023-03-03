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    Anlık Bildirim

    FTX'ten çarpıcı açıklama: Yaklaşık 9 milyar dolarlık müşteri fonu kayıp

    FTX'in yeni başkanı John J. Ray, yapılan son hesaplamalara göre 8,9 milyar dolarlık müşteri fonunun kayıp olduğunu açıkladı. Kaybın Alamada Research’ten kaynaklandığı ifade edildi.
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    FTX'te yaklaşık 9 milyar dolarlık müşteri fonu kayıp! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce iflas eden kripto para borsası FTX‘ten bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha geldi. FTX, hesabını veremediği müşteri fonlarında 8,9 milyar dolarlık açık tespit ettiğini açıkladı. İflas davalarıyla mücadele eden borsa, ilk kez ne kadar paranın kaybolduğunu da tespit etti.

    FTX, 8,9 milyar dolarlık müşteri fonlarının kaybolduğunu açıkladı. Ortaya çıkan bu açığın büyük bir kısmı, FTX iflas başvurusunda bulunmadan önce bir dizi işlemler yapan Alameda Research’ten kaynaklanıyor.

    Yeniden yapılanma uzmanı John J. Ray liderliğindeki FTX’teki yeni yöneticiler, FTX'in iflas başvurusunda bulunduğundan beri çeşitli hesaplamalar üzerinde uğraşıyor. FTX, müşteri fonlarında ödenmemiş 11,6 milyar dolarlık bakiyeye kıyasla, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir varlığa ulaşabildiğini aktardı. Aradaki bu büyük uçurumun, kayıp olduğu bildirildi. 8,9 milyar dolarlık kayıptan Alameda Research sorumlu tutuldu.

    John J. Ray, müşterilerin ne kadarını toparlayabileceklerini tahmin etmenin henüz mümkün olmadığının altını çizdi. FTX’in yeni başkanı Ray, “Bu nedenlerle, bu bilgilerin henüz ön bilgi olduğunu ve değişikliğe tabi olduğunu vurgulamak önemlidir.” dedi. 

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    şairane 15 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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