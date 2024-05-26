Furiosa: A Mad Max Saga gişede hayal kırıklığı yarattı

Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Furiosa: A Mad Max Saga, cuma günü dünyanın dört bir yanında vizyona girdi. Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde eleştirmenlerden övgü toplayan film, izleyiciler tarafından da beğeniyle karşılandı. Ancak bu övgüler nedense gişe rakamlarına yansımadı.

168 milyon dolar gibi yüksek bir prodüksiyon bütçesine sahip olan, tanıtım çalışmalarına da kayda değer bir bütçe ayrılan Furiosa, gişedeki ilk haftasında ABD'de sadece 25.6 milyon dolar hasılat yapabildi. ABD dışında da filmin gişe performansı beklentilerin çok altındaydı. Diğer ülkelerden 33.3 milyon dolar toplayan film, toplamda 58.9 milyon dolarda kaldı. Warner Bros.'a maliyeti muhtemelen 250 milyon doların üzerinde olan bir film için bu rakam tam anlamıyla hayal kırıklığı.

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Furiosa: A Mad Max Saga, Gişede Bütçesini Çıkaramayabilir

Furiosa: A Mad Max Saga'nın izleyenlerin beğenisini kazanması, önümüzdeki haftalarda filmin daha fazla izleyici çekmesini sağlayacaktır. Bu da gişede kötü bir başlangıç yapan filmin hasılatını daha yukarı çekebilir. Ancak çok büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde film Warner Bros. için bir hayal kırıklığına dönüşecek gibi duruyor.

Mad Max serisinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller'ın imzasını taşıyan Furiosa, Fury Road'un yıllarca öncesinde geçiyor ve Fury Road'da gördüğümüz karakterin nasıl o noktaya geldiğini anlatıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'ya bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor.

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