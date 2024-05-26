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    Furiosa: A Mad Max Saga gişede hayal kırıklığı yarattı

    Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan Furiosa: A Mad Max Saga, buna rağmen gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok altında kaldı.     
    Furiosa gişe yolculuğuna kötü başladı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Furiosa: A Mad Max Saga, cuma günü dünyanın dört bir yanında vizyona girdi. Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde eleştirmenlerden övgü toplayan film, izleyiciler tarafından da beğeniyle karşılandı. Ancak bu övgüler nedense gişe rakamlarına yansımadı.

    168 milyon dolar gibi yüksek bir prodüksiyon bütçesine sahip olan, tanıtım çalışmalarına da kayda değer bir bütçe ayrılan Furiosa, gişedeki ilk haftasında ABD'de sadece 25.6 milyon dolar hasılat yapabildi. ABD dışında da filmin gişe performansı beklentilerin çok altındaydı. Diğer ülkelerden 33.3 milyon dolar toplayan film, toplamda 58.9 milyon dolarda kaldı. Warner Bros.'a maliyeti muhtemelen 250 milyon doların üzerinde olan bir film için bu rakam tam anlamıyla hayal kırıklığı.

    Furiosa: A Mad Max Saga, Gişede Bütçesini Çıkaramayabilir

    Furiosa: A Mad Max Saga'nın izleyenlerin beğenisini kazanması, önümüzdeki haftalarda filmin daha fazla izleyici çekmesini sağlayacaktır. Bu da gişede kötü bir başlangıç yapan filmin hasılatını daha yukarı çekebilir. Ancak çok büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde film Warner Bros. için bir hayal kırıklığına dönüşecek gibi duruyor.

    Mad Max serisinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller'ın imzasını taşıyan Furiosa, Fury Road'un yıllarca öncesinde geçiyor ve Fury Road'da gördüğümüz karakterin nasıl o noktaya geldiğini anlatıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'ya bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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