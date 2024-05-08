Furiosa'dan son bir fragman daha yayınlandı

Filmin biletlerinin ABD'de satışa çıktığını duyurmak için paylaşılan bu fragman, Mad Max: Fury Road'da gördüğümüz çılgnca aksiyonun bir benzerinin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.
Furiosa: Bir Mad Max Destanı, 24 Mayıs'ta Vizyona Girecek
Mad Max serisinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller'ın imzasını taşıyan Furiosa, Fury Road'un yıllarca öncesinde geçiyor ve Fury Road'da gördüğümüz karakterin nasıl o noktaya geldiğini anlatıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'ya bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor.
Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor. Hemsworth, protez makyaj yardımıyla oldukça ilginç bir karaktere bürünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.