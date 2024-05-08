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    Furiosa'dan son bir fragman daha yayınlandı

    24 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak olan Furiosa'dan son bir fragman daha yayınlandı. Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği film, Mad Max: Fury Road'un öncesinde geçiyor.
    Furiosa'dan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu ay sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Furiosa: A Mad Max Saga olacak. İlk olarak Mad Max: Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan film, 24 Mayıs'ta vizyona girecek. Heyecanla beklenen filmin çıkışına günler kala filmden son bir fragman daha yayınlandı.

    Filmin biletlerinin ABD'de satışa çıktığını duyurmak için paylaşılan bu fragman, Mad Max: Fury Road'da gördüğümüz çılgnca aksiyonun bir benzerinin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.

    Furiosa: Bir Mad Max Destanı, 24 Mayıs'ta Vizyona Girecek

    Mad Max serisinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller'ın imzasını taşıyan Furiosa, Fury Road'un yıllarca öncesinde geçiyor ve Fury Road'da gördüğümüz karakterin nasıl o noktaya geldiğini anlatıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'ya bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor.

    Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor. Hemsworth, protez makyaj yardımıyla oldukça ilginç bir karaktere bürünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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