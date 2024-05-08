Furiosa'dan son bir fragman daha yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu ay sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Furiosa: A Mad Max Saga olacak. İlk olarak Mad Max: Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan film, 24 Mayıs'ta vizyona girecek. Heyecanla beklenen filmin çıkışına günler kala filmden son bir fragman daha yayınlandı.

Filmin biletlerinin ABD'de satışa çıktığını duyurmak için paylaşılan bu fragman, Mad Max: Fury Road'da gördüğümüz çılgnca aksiyonun bir benzerinin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor.

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Furiosa: Bir Mad Max Destanı, 24 Mayıs'ta Vizyona Girecek

Mad Max serisinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller'ın imzasını taşıyan Furiosa, Fury Road'un yıllarca öncesinde geçiyor ve Fury Road'da gördüğümüz karakterin nasıl o noktaya geldiğini anlatıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'ya bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor.

Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel Sinematik Evreni'ndeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor. Hemsworth, protez makyaj yardımıyla oldukça ilginç bir karaktere bürünüyor.

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