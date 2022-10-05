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    Future Cup 2022 turnuvası sonuçlandı

    Mücadelenin bir an olsun bile eksilmediği, rakiplerin sahadan birer birer silindiği 155 bin TL ödül havuzuna sahip Casper markasının sponsorluğunda Future Cup 2022 turnuvası sona erdi. 
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    Casper Tam Boyutta Gör

    Casper Excalibur, Intel, MediaMarkt ve Microsoft’un sponsorları arasında yer aldığı 155 bin TL ödül havuzuna sahip Future Cup 2022 turnuvası sonuçlandı. Büyük bir kitlenin izlediği turnuvada ödüller de sahibini buldu.

    Future Cup 2022 turnuvasını kim kazandı?

    23 Eylül’de eleme maçlarıyla başlayan ve Türkiye genelindeki 64 takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Future Cup 2022, 30 Eylül’de yapılan final karşılaşması ile sona erdi. Popüler Twitch yayıncısı Mert “RRaenee” Yılmaz’ın kanalından yayınlanan ve 80 binden fazla kişinin canlı takip ettiği turnuvanın yarı finallerinde Turkishmafia ile Viary, Eternal Fire AC ile Advanced Five takımları karşılaştı.

    Bo3 formatında oynanan maçlarda Turkishmafia ve Eternal Fire AC takımları 2-0’lık genel skorlarla adını finale yazdırdı. Şampiyonluk mücadelesinin 190 binden fazla görüntülenme elde ettiği Future Cup 2022 turnuvasının kazananı ise 2 maçtan da galip ayrılan Eternal Fire AC oldu.

    Şampiyon Eternal Fire AC takımı 60 bin, ikinci Turkishmafia ise 40 bin TL’lik MediaMarkt hediye çeklerine sahip olurken üçüncülük mücadelesine çıkan Advanced Five ile Viary takımlarının mücadelesinde ise 20 bin TL’lik hediye çeki ödülünün sahibi Advanced Five takımı oldu. Ayrıca turnuva dördüncüsüne ve çeyrek finallerde elenen beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlara da 7’şer bin TL’lik hediye çekleri verildi.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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