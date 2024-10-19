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    “Nükleer enerjiden uzaklaşılıyor” söylemi tarih oluyor: İşte yapılan yeni reaktörler

    Bundan birkaç yıl önce “dünya nükleer enerjiden uzaklaşıyor” söyleminde bulunmak doğru olabilirdi. Ancak günümüzde artık bu geçerli değil; dünya yeniden nükleere dönüyor.
    Yeniden nükleer enerji: Dünya çapında yapılan yeni reaktörler Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda enerji güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik arayışında olan birçok ülke, nükleer enerjiye yönelmeye devam ediyor. Dünya genelinde yaklaşık 60 nükleer reaktörün inşaatı sürerken, 110 reaktörün daha inşası planlanıyor. Bu projelerin büyük bir kısmı Asya kıtasında yer alıyor, zira hızla büyüyen ekonomiler ve artan elektrik talebi bu bölgelerde nükleer enerji yatırımlarını cazip hale getiriyor.

    Asya ülkelerinin öne çıktığı bu dönemde, gelişmekte olan ekonomiler enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve fosil yakıt bağımlılığını azaltmak adına nükleer enerji yatırımlarını hızlandırıyor. Son yıllarda devreye giren yeni nükleer enerji santralleri, aynı zamanda eskiyen tesislerin devreden çıkmasıyla dengelenmiş durumda. Son 20 yılda 107 reaktör kapatılırken, 100 yeni reaktör faaliyete geçti.

    Küresel nükleer enerji kapasitesinde son durum

    Dünya Nükleer Derneği'ne (World Nuclear Association) göre bugün dünya genelinde 33 ülkede yaklaşık 440 nükleer enerji reaktörü faaliyette olup, bu reaktörlerin toplam kapasitesi 390 GWe seviyesinde. 2023 yılı itibarıyla bu tesisler, küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 9’unu oluşturan 2602 TWh elektrik üretti. Bu oran, nükleer enerjinin hala küresel enerji arzında önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

    Yeniden nükleer enerji: Dünya çapında yapılan yeni reaktörler Tam Boyutta Gör
    Mevcut nükleer enerji programlarına sahip ülkelerden birçoğu, ya yeni reaktörler inşa etmeyi planlıyor ya da inşaat sürecini başlatmış durumda. Bu bağlamda, 16 ülkede toplam 60 nükleer güç reaktörünün inşası devam ediyor. Nükleer enerji, özellikle enerji arz güvenliğini artırmak ve karbon salınımlarını azaltmak isteyen ülkeler için stratejik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Yeni reaktörler geliyor

    Geleceğe yönelik olarak, dünya genelinde 90 yeni nükleer reaktör planlanmış durumda ve bu reaktörlerin toplam kapasitesi yaklaşık 90 GWe'ye ulaşacak. Bunun yanı sıra, 300'den fazla reaktör ise öneri aşamasında. Bu projeler de ağırlıklı olarak Asya'da yer alıyor ve bu ülkelerdeki hızla artan elektrik talebine yanıt verecek şekilde konumlanıyor.

    Birçok ülke, nükleer enerjiyi sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak görüyor ve enerji karışımını çeşitlendirme stratejilerinde nükleere daha fazla yer veriyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile entegre şekilde çalışacak nükleer enerji projeleri, gelecekte daha yeşil bir enerji arzı sağlama potansiyeline sahip.

    Türkiye'de nükleer enerji

    Yeniden nükleer enerji: Dünya çapında yapılan yeni reaktörler

    Bilindiği üzere halihazırda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (Akkuyu NGS) inşası üzerinde çalışıyor ve ilk ünitede sona yaklaşıyor. Türkiye aynı zamanda Sinop ve İğneada lokasyonlarında da nükleer santraller yapmayı planlıyor.

    Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, bu yılın Şubat ayında yaptığı açıklamada Sinop Nükleer Güç Santrali’ni de Rosatom'un inşa edeceğini söylemişti. Bakan Bayraktar ise Temmuz ayında 2-3 yıl içerisinde Sinop’ta lisanslama çalışmalarının biteceğini ve Akkuyu ekibinin Sinop’a gideceğini açıklamıştı.

    Yeniden nükleer enerji: Dünya çapında yapılan yeni reaktörler Tam Boyutta Gör
    Trakya’daki üçüncü santral projesi olan İğneada Nükleer Güç Santrali için ise Çin ile geçmişten bugüne görüşmeler sürüyor. Sinop Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor. Dolayısıyla Sinop NGS de toplam 4,8 GW kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak. İğneada NGS’nin kapasitesi şimdilik belirsiz ancak 4 reaktörlü ve 5,2 GW kapasiteye sahip olması bekleniyor.

    Yeniden nükleer enerji: Dünya çapında yapılan yeni reaktörler Tam Boyutta Gör

    Yapım halindeki nükleer reaktörler ☢️
    Başlangıç Tarihi Ülke Reaktör Model MWe
    2024 Çin, Guodian & CNNC Zhangzhou 1 Hualong One 1212
    2024 Çin, CNNC Xiapu 1 CFR600 600
    2024 Çin, Guodian & CNNC Zhangzhou 1 Hualong One 1212
    2024 Çin, SPIC & Huaneng Shidaowan Guohe One 1 CAP1400 1500
    2024 Fransa, EDF Flamanville 3 EPR 1650
    2024 Hindistan, NPCIL Kalpakkam PFBR FBR 500
    2024 Hindistan, NPCIL Rajasthan 7  PHWR-700 700
    2024 G.Kore, KHNP Saeul 3 APR1400 1400
    2024 Slovakya, SE Mochovce 4 VVER-440 471
    2025 Bangladeş Rooppur 1 VVER-1200 1200
    2025 Bangladeş Rooppur 2 VVER-1200 1200
    2025 Çin, CGN Taipingling 1 Hualong One 1200
    2025 Çin, Guodian & CNNC Zhangzhou 2 Hualong One 1212
    2025 Çin, SPIC & Huaneng Shidaowan Guohe One 2 CAP1400 1500
    2025 Hindistan, NPCIL Kudankulam 3 VVER-1000 1000
    2025 Hindistan, NPCIL Kudankulam 4 VVER-1000 1000
    2025 Hindistan, NPCIL Rajasthan 8 PHWR-700 700
    2025 G.Kore, KHNP Saeul 4 APR1400 1400
    2025 Rusya, Rosenergoatom Kursk II-1 VVER-TOI 1255
    2025 Rusya, Rosenergoatom Kursk II-2 VVER-TOI 1255
    2025 Türkiye Akkuyu 1 VVER-1200 1200
    2026 Çin, CGN Cangnan/San'ao 1 Hualong One 1150
    2026 Çin, CGN Taipingling 2 Hualong One 1202
    2026 Çin, CNNC Changjiang SMR 1 ACP100 125
    2026 Çin, CNNC Tianwan 7  VVER-1200 1200
    2026 Çin, CNNC Xiapu 2 CFR600 600
    2026 Çin, Huaneng & CNNC Changjiang 3 Hualong One 1200
    2026 Türkiye Akkuyu 2 VVER-1200 1200
    2027 Arjantin, CNEA Carem Carem25 29
    2027 Çin, CGN Cangnan/San'ao 2 Hualong One 1150
    2027 Çin, CNNC Sanmen 3 CAP1000 1250
    2027 Çin, CNNC Tianwan 8 VVER-1200 1200
    2027 Çin, CNNC & Datang Xudabao 3 VVER-1200 1200
    2027 Çin, Huaneng & CNNC Changjiang 4 Hualong One 1200
    2027 Çin, SPIC Haiyang 3 CAP1000 1250
    2027 Çin, SPIC Haiyang 4 CAP1000 1250
    2027 Hindistan, NPCIL Kudankulam 5 VVER-1000 1000
    2027 Hindistan, NPCIL Kudankulam 6 VVER-1000 1000
    2027 Rusya, Rosatom BREST-OD-300 BREST-300 300
    2027 Türkiye Akkuyu 3 VVER-1200 1200
    2028 İran Bushehr 2 VVER-1000 1057
    2028 Çin, CGN Lufeng 5 Hualong One 1200
    2028 Çin, CNNC Sanmen 4 CAP1000 1250
    2028 Çin, CNNC & Datang Xudabao 4 VVER-1200 1200
    2028 Çin, CNNC & Datang Xudabao 1 CAP1000 1250
    2028 Çin, SPIC Lianjiang 1 CAP1000 1250
    2028 Mısır, NPPA El Dabaa 1 VVER-1200 1200
    2028 Türkiye Akkuyu 4 VVER-1200 1200
    2029 Çin, CGN Lufeng 6 Hualong One 1200
    2029 Çin, CGN & Datang Ningde 5 Hualong One 1200
    2029 Çin, China Huaneng & CNNC Shidaowan 1 Hualong One 1200
    2029 Çin, CNNC & Datang Xudabao 2 CAP1000 1250
    2029 Çin, CNNC & Guodian Zhangzhou 3 Hualong One 1214
    2029 Çin, CNNC & Guodian Zhangzhou 4 Hualong One 1214
    2029 Çin, SPIC Lianjiang 2 CAP1000 1250
    2029 Rusya, Rosatom Leningrad II-3 VVER-1200 1200
    2029 Birleşik Krallık, EDF Hinkley Point C1 EPR 1720
    2030 Mısır, NPPA El Dabaa 2 VVER-1200 1200
    2030 Mısır, NPPA El Dabaa 3 VVER-1200 1200
    2030 Mısır, NPPA El Dabaa 4 VVER-1200 1200
    2030 Birleşik Krallık, EDF Hinkley Point C2 EPR 1720
    Kaynakça https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide https://pris.iaea.org/pris/worldstatistics/underconstructionreactorsbycountry.aspx
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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