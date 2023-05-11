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    Anlık Bildirim

    Galaksinin Koruyucuları Vol. 3'e büyük ilgi: Şimdiden 300 milyon doları aştı

    Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) merakla beklenen filmi Galaksinin Koruyucuları Vol.3 geçtiğmiz hafta vizyona girdi. Öyle ki dünya çapında filme olan ilgi çok büyük. Peki rakamlara nasıl yansıdı?
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    Galaksinin Koruyucuları Vol.3 büyük ilgi görüyor Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) sevilen filmlerinden biri olan ve serinin son filmi Galaksinin Koruyucuları Vol. 3 geçtiğimiz hafta tüm dünyada vizyona girdi. Türkiye'de ise 5 Mayıs Cuma günü vizyona giren Galaksinin Koruyucuları Vol. 3, gerçekten büyük ilgi görüyor.

    Hem Türkiye'de hem de dünyada ilgi büyük

    Filmin hasılatı ise şimdiden dünya çapında 300 milyon doları aştı. Aynı zamanda bu hasılat, The Walt Disney Company'nin cirosunu 2023 yılında 2 milyar dolara taşıyacak gibi görünüyor. Pazartesi gününe kadar ekip, dünya çapında 318,7 milyon dolar kazanç elde etti. Bunun 127,3 milyon doları ABD'de olurken, 191,4 milyon dolarlık kısmı ise uluslararası gişe rakamlarından oluşuyor.

    Yönetmen koltuğuna diğer 2 filmde olduğu gibi yine James Gunn oturdu, ancak gelecek olan diğer filmler için James Gunn yönetmen koltuğuna oturmayacak. Bunun nedeni ise ünlü yönetmenin Warner Bros. ve DC platformuna transfer olması.

    Sonuç olarak Galaksinin Koruyucuları Vol.3 hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi ile izleniyor. Zira bu filmin uzun bir süre gişe listelerinin başında olacağı kesin gibi. Galaksinin Koruyucuları Vol. 3 filminin fragmanını izlemediyseniz, alt kısımdan izleyebilirsiniz.👇🏻

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 11 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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