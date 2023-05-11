Galaksinin Koruyucuları Vol. 3'e büyük ilgi: Şimdiden 300 milyon doları aştı

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) sevilen filmlerinden biri olan ve serinin son filmi Galaksinin Koruyucuları Vol. 3 geçtiğimiz hafta tüm dünyada vizyona girdi. Türkiye'de ise 5 Mayıs Cuma günü vizyona giren Galaksinin Koruyucuları Vol. 3, gerçekten büyük ilgi görüyor.

Hem Türkiye'de hem de dünyada ilgi büyük

Filmin hasılatı ise şimdiden dünya çapında 300 milyon doları aştı. Aynı zamanda bu hasılat, The Walt Disney Company'nin cirosunu 2023 yılında 2 milyar dolara taşıyacak gibi görünüyor. Pazartesi gününe kadar ekip, dünya çapında 318,7 milyon dolar kazanç elde etti. Bunun 127,3 milyon doları ABD'de olurken, 191,4 milyon dolarlık kısmı ise uluslararası gişe rakamlarından oluşuyor.

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Yönetmen koltuğuna diğer 2 filmde olduğu gibi yine James Gunn oturdu, ancak gelecek olan diğer filmler için James Gunn yönetmen koltuğuna oturmayacak. Bunun nedeni ise ünlü yönetmenin Warner Bros. ve DC platformuna transfer olması.

Sonuç olarak Galaksinin Koruyucuları Vol.3 hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi ile izleniyor. Zira bu filmin uzun bir süre gişe listelerinin başında olacağı kesin gibi. Galaksinin Koruyucuları Vol. 3 filminin fragmanını izlemediyseniz, alt kısımdan izleyebilirsiniz.👇🏻

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