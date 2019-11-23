Galaxy A serisinde S-Pen dönemi başlıyor

Akıllı telefon pazarına S-Pen ekran kalemi teknolojisini Galaxy Note serisi ile sunan ve bugüne kadar birkaç tablet modeli haricinde bu teknolojiyi dışarı açmayan Samsung bir ilke imza atacak. Galaxy A serisine S-Pen desteği geliyor.

Galaxy A81 neler sunacak?

Samsung, akıllı telefon pazarında başarılı işler yapan Galaxy A serisine önemli yeniliklerle avantaj kazandırmaya çalışıyor. İddialara göre Galaxy A81 modelinde S-Pen ekran kalemi sunulacak. Galaxy A80 modeli de bilindiği gibi kızaklı kamera sistemi ile seriye renklilik katmıştı.

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İddiaların temeli ise ortaya çıkan SM-AN815F model numarası. Normalde SM başlangıcı Galaxy Note serisi için kullanılıyor. A başlangıcı ise Galaxy A serisinde geçerli. Bu birleşim ortaya farklı bir cihaz çıkarıyor.

Bazı kaynaklar Galaxy Note 10 Lite olarak sızdırılan akıllı telefon modelinin Galaxy A81 olarak pazarlanacağını tahmin ediyor. Böylece Galaxy Note 10 serisi bu haliyle korunmuş olacak. Galaxy A serisi ise önemli bir yenilik daha kazanmış olacak.

Galaxy A81 modeli için henüz bir netlik yok ancak en erken CES 2020 veya muhtemelen MWC 2020 teknoloji fuarlarında karşımıza çıkabilir. Satışa sunulması ise yaz aylarını bulacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/11/22/samsung-galaxy-a81-with-s-pen-stylus-could-be-in-works/