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    Galaxy A serisinde S-Pen dönemi başlıyor

    Başarılı satışlar yapan Galaxy A serisine Samsung önemli bir katkı yapıyor. Galaxy A81 modeli S-Pen ekran kalemi desteği ile geliyor. Firma açısından bir ilk olacak.
    10 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A serisinde S-Pen dönemi başlıyor

    Akıllı telefon pazarına S-Pen ekran kalemi teknolojisini Galaxy Note serisi ile sunan ve bugüne kadar birkaç tablet modeli haricinde bu teknolojiyi dışarı açmayan Samsung bir ilke imza atacak. Galaxy A serisine S-Pen desteği geliyor.

    Galaxy A81 neler sunacak?

    Samsung, akıllı telefon pazarında başarılı işler yapan Galaxy A serisine önemli yeniliklerle avantaj kazandırmaya çalışıyor. İddialara göre Galaxy A81 modelinde S-Pen ekran kalemi sunulacak. Galaxy A80 modeli de bilindiği gibi kızaklı kamera sistemi ile seriye renklilik katmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    İddiaların temeli ise ortaya çıkan SM-AN815F model numarası. Normalde SM başlangıcı Galaxy Note serisi için kullanılıyor. A başlangıcı ise Galaxy A serisinde geçerli. Bu birleşim ortaya farklı bir cihaz çıkarıyor.

    Bazı kaynaklar Galaxy Note 10 Lite olarak sızdırılan akıllı telefon modelinin Galaxy A81 olarak pazarlanacağını tahmin ediyor. Böylece Galaxy Note 10 serisi bu haliyle korunmuş olacak. Galaxy A serisi ise önemli bir yenilik daha kazanmış olacak.

    Galaxy A81 modeli için henüz bir netlik yok ancak en erken CES 2020 veya muhtemelen MWC 2020 teknoloji fuarlarında karşımıza çıkabilir. Satışa sunulması ise yaz aylarını bulacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/22/samsung-galaxy-a81-with-s-pen-stylus-could-be-in-works/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    carreragt339 1 dk.
    a80 fiyatlarına çıkarırlarsa güzel olur note 4 bozulunca bunu alırım kalemi için
    çıkarmazlarsa beni çoktan kaybettiler zaten bu fiyatlara note 10 note 11 falan almam a80 den daha ucuza amiral gemisi telefonlar mevcut onlardan alırım
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    chengineer 5 sa.
    Çıksın da ucuza spen kullanalım
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    smart1978 5 sa.
    S11 yerine Note11 cikartin Pro diye tabir edileni direk Pro demeden . Sadece farkli ebatlarda ayni ekran kalitesi ve kamera ozelliklerinde toplanmalidir...


    Artik Samsung orta ve giris seviyelerine de sadece S-Pen cikartmali ...

    Ek olarak isteyene Snapdragon lu da sunulmali resmi garantili olarka her ulkeye ...

    O zaman bir anlam ifade eder.


    A serisine kalem isi sanki S-Pen kozunu baska modellerle avantajli dikkat cekmek istiyor Samsung ... Ama buyuk hata yapmaktadir ... Neyse gorunce anlayacaklar ....

    Note10+ ve Note bilhassa Turkiye'de vasat satis performansina da ne yapsalar nafile ...
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    AribyAriana 8 sa.
    A80, Türkiye ilk fiyatıyla S10 satın alınabiliyorken A81, Türkiye ilk fiyatıyla Note 10 satın alınır.
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    borukuzen 8 sa.
    Bu haber doğru çıkarsa Samsung hatalı bir işe imza atmış olacak.

    Gerçekten çok saçma.
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    Glorfindel1907 9 sa.
    Çok yanlış bir karar bence, Yenilik yapmak yerine aynı telefonları piyasaya sürüp bir iki ekleme yapmak kazandırmaktan çok kaybettirir diye düşünüyorum markaya.
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    napolyon94 9 sa.
    Galaxy note fiyatlari ulasilamaz seviyeye firlarken dusmana mi sıkiyordu :))
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    Laazzz 9 sa.
    Samsun’un bu hareketi Note modelinin ayağına kurşun sıkmaktır başka açıklaması yok.
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