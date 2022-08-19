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    Samsung Galaxy A03 ve A12 Android 12 güncellemesine kavuştu

    Android'in güncelleme lideri Samsung, ilerlemeye devam ediyor. 2021 bitmeden neredeyse tüm amiral gemi cihazlarına güncellemeyi veren Samsung, bütçe dostu cihazlarına da güncellemeyi ulaştırıyor.
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    Galaxy A03 ve Galaxy A12 de Android 12 güncellemesine kavuştu
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son yıllarda Android güncellemerine verdiği önem ile tanınıyor. Yeni cihazlarına Pixel telefonlardan bile uzun güncelleme garantisi veren firma, Android tarafında başarılı güncelleme takvimi ile dikkat çekiyor. 2022’den önce neredeyse tüm amiral gemilerine Android 12’yi oluşturan firma, 2022 yılı içinde de One UI 4.1 güncellemesini hem amiral gemilerine hem de bütçe dostu telefonlarına ulaştırmaya başladı. Firma, şimdi de sevilen bütçe dostu telefonları Galaxy A03 ve A12 için güncelleme yayınlıyor.

    One UI 4.1 tabanlı Android 12

    Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesine haftalar kala Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlarını da Android 12 güncellemesine kavuşturmak istiyor. Galaxy A03 ve Galaxy A12; One UI 4’ü atlayarak doğrudan One UI 4.1 tabanlı Android 12 güncellemesi almaya başladı. Gelişmiş gece modu, dinamik tema ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile gelen güncellemeler şimdilik yalnızca Rusya ve Ukrayna’da yayınlanmış durumda. Ancak güncellemeler, önümüzdeki haftalarda küresel pazara da sunulacaktır.

    Ancak Galaxy A03, firmanın en güçsüz ve bütçe dostu telefonlarından olduğu için bazı Android 12 ve One UI özelliklerinin kesildiği ifade ediliyor. Galaxy A12 hakkında ise böyle bir bilgi bulunmuyor. Galaxy A03 veya Galaxy A12 cihazlarına sahipseniz, ayalardan düzenli olarak güncelleme kontrolü yapmanızı öneriyoruz.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/android-12-one-ui-core-4-1-rolling-out-for-samsung-galaxy-a03/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-a12-android-12-update-released-features/
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