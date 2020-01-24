Galaxy A11 detaylanıyor

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Samsung'un geçen yıl pek çok büyük pazarda çıkışa geçmesini sağlayan yeni Galaxy A akıllı telefon serisi büyük bir önem kazanmış durumda. Firma ilk nesle göre yeni modelleri biraz daha güçlendirerek daha iyi satış rakamları hedefliyor.

Galaxy A11 özellikleri

Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71 akıllı telefon modelleri geçen yılın sonlarında çıkışını yapmıştı. MWC 2020 fuarında daha fazla modelin görücüye çıkması bekleniyor ve bunlardan birisi Galaxy A11 modeli olacak.

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Serinin en giriş seviyesi olan Galaxy A11 ilk nesle göre bazı önemli iyileştirmeler ile geliyor. İlk olarak kasa malzemesinde Samsung'un biraz daha sağlam bileşenlere yer vereceği tahmin ediliyor.

İkinci olarak arka kamera paketi 3 sensör barındıracak. İlk nesil tek kamera barındırırken S versiyonu da iki kamera ile duyurulmuştu. Yardımcı sensörlerin derinlik algılama ve geniş açı için kullanılacağı düşünülüyor.

Diğer taraftan yonga seti tarafında Snapdragon 625 veya 626 yer alıyor. Önceki modellerde 2+6 çekirdekli Exynos 7884 ve Helio P22 yonga seti kullanılmıştı. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi devam ederken Android 10 işletim sistemi üzerinde One UI 2.0 ara yüzü çalışıyor. Batarya kapasitesi ise 4000mAh.

Maliyete oynayan bir telefon olduğu için Galaxy A11 modelinden büyük bir beklenti içerisine girmek gerekmiyor ancak yine de fiyatına göre üçlü kamera ve 4000mAh batarya gibi özellikler öne çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/01/23/samsung-galaxy-a11-appears-of-fccs-website-to-reveal-triple-cameras-4000-mah-battery/

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