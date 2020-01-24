Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A11 detaylanıyor

    Giriş seviyeisi Samsung Galaxy A11 akıllı telefon modeli bu yıl daha yeni yazılım, üçlü arka kamera paketi ve 4000mAh batarya gibi daha iyi özelliklerle geliyor.
    5 sa.
    493
    6
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy A11 detaylanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un geçen yıl pek çok büyük pazarda çıkışa geçmesini sağlayan yeni Galaxy A akıllı telefon serisi büyük bir önem kazanmış durumda. Firma ilk nesle göre yeni modelleri biraz daha güçlendirerek daha iyi satış rakamları hedefliyor.

    Galaxy A11 özellikleri

    Samsung Galaxy A51 ve Galaxy A71 akıllı telefon modelleri geçen yılın sonlarında çıkışını yapmıştı. MWC 2020 fuarında daha fazla modelin görücüye çıkması bekleniyor ve bunlardan birisi Galaxy A11 modeli olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni alt seviye Galaxy A telefonlar 128GB depolama seçeneği sunacak

    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Serinin en giriş seviyesi olan Galaxy A11 ilk nesle göre bazı önemli iyileştirmeler ile geliyor. İlk olarak kasa malzemesinde Samsung'un biraz daha sağlam bileşenlere yer vereceği tahmin ediliyor.

    İkinci olarak arka kamera paketi 3 sensör barındıracak. İlk nesil tek kamera barındırırken S versiyonu da iki kamera ile duyurulmuştu. Yardımcı sensörlerin derinlik algılama ve geniş açı için kullanılacağı düşünülüyor.

    Galaxy A11 detaylanıyor

    Diğer taraftan yonga seti tarafında Snapdragon 625 veya 626 yer alıyor. Önceki modellerde 2+6 çekirdekli Exynos 7884 ve Helio P22 yonga seti kullanılmıştı. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi devam ederken Android 10 işletim sistemi üzerinde One UI 2.0 ara yüzü çalışıyor. Batarya kapasitesi ise 4000mAh.

    Maliyete oynayan bir telefon olduğu için Galaxy A11 modelinden büyük bir beklenti içerisine girmek gerekmiyor ancak yine de fiyatına göre üçlü kamera ve 4000mAh batarya gibi özellikler öne çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/23/samsung-galaxy-a11-appears-of-fccs-website-to-reveal-triple-cameras-4000-mah-battery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ZaferBiryol 44 dk.
    Giriş seviyesi bile olsa 2GB Ram yetersiz gibi geldi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    atilasat 4 sa.
    sırada a31 var ??
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor 34 dk. Renault, elektrikli şehir aracı Twingo'yu bu yıl tanıtacak 1 sa. Apple, Broadcom ile kablosuz bileşen tedariği için 15 milyar dolarlık anlaşma yaptı 1 sa. A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı. 2 sa. Almanya uzatılmış Windows 7 desteği için Microsoft'a ödeme yapacak 2 sa. Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu 3 sa. Adobe Flash bileşeni Safari tarayıcısına veda ediyor 3 sa. Konya Mi Store mağazasında sizlerle buluşuyoruz 4 sa. Samsung Quick Share paylaşım uygulaması geliyor 4 sa. Corona virüsü salgını Plague Inc. oyununa ilgiyi arttırdı 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy A11 detaylanıyor Sonraki Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor 5 sa. Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı 15 sa. Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere 16 sa. Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi 16 sa. Teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi sektörünü Türkiye’de nasıl etkiliyor? 17 sa. Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak 17 sa. Steam'de yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 18 sa. Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 19 sa. Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı 19 sa. AMD, Wraith Prism RGB soğutucusunda sessiz sedasız iyileştirmeye gitti 20 sa. Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor 20 sa. MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu 21 sa. Intel kurumsal pazara yönelik NUC 8 Pro’yu duyurdu 21 sa. Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor 22 sa. Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2019, 6 Şubat'ta satışa çıkıyor 22 sa. Microsoft, Bing’i yaygınlaştırmak için Chrome’a zorla eklenti kuracak 23 sa. Rusya'nın lüks SUV modeli Aurus Komendant kış testlerine başladı 23 sa. Motorola Blackjack, 5.000 mAh pil ve 6.6 inç ekranla geliyor 23 sa. Küçük, güzel ama bazı sırları var "Corsair iCUE 220T Airflow incelemesi" 1 gün Albayraklar savunma sektöründen çekiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ...
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim