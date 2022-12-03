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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A14’ün renk seçenekleri ortaya çıktı

    Samsung, Galaxy S23 serisi sonrası giriş ve orta seviye telefonlarını da yenileyecek. Bu telefonlardan biri olması beklenen Galaxy A14’ün şimdi de renk seçenekleri ortaya çıktı.
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    Galaxy A14'ün renk seçenekleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonları ve Galaxy S serisi ile Android pazarının en büyük isimlerden olan Samsung, giriş ve orta seviye ürünlerde de önemli bir isim olmaya devam ediyor. Sevilen Galaxy A serisini her yıl güncelleyen firmanın gelecek sene tanıtacağı modellerden detaylı bilgiler gelmeye başladı. Bu telefonlardan biri olması beklenen Galaxy A14’ün şimdi de renk seçenekleri ortaya çıktı.

     Galaxy A14, Avrupa’da üç farklı renk seçeneğine sahip olacak

    Samsung ürünleri hakkında doğruluğu kanıtlanmış sızıntıları ile bilinen GalaxyClub, Galaxy A14’ten yeni bilgiler paylaştı. Siteye göre A14, Avrupa pazarında üç farklı renge sahip olacak ve bu renklerin siyah, koyu kırmızı ve açık yeşil olacağı bildiriliyor. 

    Hem LTE hem de 5G versiyonlarına sahip olması beklenen cihaz, muhtemelen farklı pazarlarda ve farklı modellerde değişen renk seçenekleri sunacak. LTE versiyonunda MediaTek Dimensity 700’den, 5G versiyonunda ise Exynos 1330’dan güç alması beklenen Galaxy A14, bazı pazarlarda yıl bitmeden tanıtılabilir ancak cihazın 2023’te satışa sunulması bekleniyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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