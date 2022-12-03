Samsung Galaxy A14’ün renk seçenekleri ortaya çıktı

Galaxy A14, Avrupa’da üç farklı renk seçeneğine sahip olacak
Samsung ürünleri hakkında doğruluğu kanıtlanmış sızıntıları ile bilinen GalaxyClub, Galaxy A14’ten yeni bilgiler paylaştı. Siteye göre A14, Avrupa pazarında üç farklı renge sahip olacak ve bu renklerin siyah, koyu kırmızı ve açık yeşil olacağı bildiriliyor.
Hem LTE hem de 5G versiyonlarına sahip olması beklenen cihaz, muhtemelen farklı pazarlarda ve farklı modellerde değişen renk seçenekleri sunacak. LTE versiyonunda MediaTek Dimensity 700’den, 5G versiyonunda ise Exynos 1330’dan güç alması beklenen Galaxy A14, bazı pazarlarda yıl bitmeden tanıtılabilir ancak cihazın 2023’te satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam