Samsung Galaxy A14’ün renk seçenekleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonları ve Galaxy S serisi ile Android pazarının en büyük isimlerden olan Samsung, giriş ve orta seviye ürünlerde de önemli bir isim olmaya devam ediyor. Sevilen Galaxy A serisini her yıl güncelleyen firmanın gelecek sene tanıtacağı modellerden detaylı bilgiler gelmeye başladı. Bu telefonlardan biri olması beklenen Galaxy A14’ün şimdi de renk seçenekleri ortaya çıktı.

Google Pixel 7a'dan ilk görüntü geldi 1 gün önce eklendi

Galaxy A14, Avrupa’da üç farklı renk seçeneğine sahip olacak

Samsung ürünleri hakkında doğruluğu kanıtlanmış sızıntıları ile bilinen GalaxyClub, Galaxy A14’ten yeni bilgiler paylaştı. Siteye göre A14, Avrupa pazarında üç farklı renge sahip olacak ve bu renklerin siyah, koyu kırmızı ve açık yeşil olacağı bildiriliyor.

Hem LTE hem de 5G versiyonlarına sahip olması beklenen cihaz, muhtemelen farklı pazarlarda ve farklı modellerde değişen renk seçenekleri sunacak. LTE versiyonunda MediaTek Dimensity 700’den, 5G versiyonunda ise Exynos 1330’dan güç alması beklenen Galaxy A14, bazı pazarlarda yıl bitmeden tanıtılabilir ancak cihazın 2023’te satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.