Pixel 7a’dan ilk görsel geldi: Pixel 6a’nın neredeyse aynısı

Pixel 7’ye oldukça benziyor
Mobil teknoloji dünyasında sızıntıları ile bilinen @OnLeaks, XDA Developers üzerinden Pixel 7a’nın ilk görselini paylaştı. Cihazın beyaz renkli versiyonunu gözler önüne seren görsel, Pixel 6a ve Pixel 7’ye oldukça benzeyen bir cihaz gösteriyor. Ayrıca Smartprix’ten gelen bilgilere göre Pixel 7a’nın boyutu Pixel 6a ile neredeyse aynı.
Ancak ürünün kamera haznesi, Pixel 6a’nın aksine metal bir alaşımdan yapılmış ve cihazda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’dan daha kalın çerçevelere yer verilmiş. Muhtemelen mayıs ayında düzenlenecek I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılacak Pixel 7a, önceki nesile göre önemli iyileştirmelere sahip olacak. Cihazın Tensor G2 işlemcisi, 90Hz Samsung ekran ve kablosuz şarj destekleyen seramik bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Eğer Google, ürünün fiyatında önemli bir artış yapmazsa Pixel 7a, 2023’ün en başarılı telefonlarından biri olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam