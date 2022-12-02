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    Anlık Bildirim

    Pixel 7a’dan ilk görsel geldi: Pixel 6a’nın neredeyse aynısı

    Google’ın sevilen telefon markası Pixel, gelecek sene yeni üyesine kavuşacak. Pixel 7’nin daha ucuz versiyonu olarak gelecek Pixel 7a’dan gelen ilk görüntüler, cihazın tasarımını gösteriyor.
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    Google Pixel 7a'dan ilk görüntü geldi Tam Boyutta Gör
    Android telefonların nasıl olması gerektiğini göstermek için Pixel markasını kuran Google, son yıllarda bu seride birçok başarılı telefon üretti. Bu markada uygun fiyatlı telefonlar da üreten firma, gelecek sene Pixel 7a’yı tanıtacak. Geçtiğimiz haftalarda gelen teknik sızıntıların ardından şimdi de cihazdan ilk görsel geldi.

    Pixel 7’ye oldukça benziyor

    Mobil teknoloji dünyasında sızıntıları ile bilinen @OnLeaks, XDA Developers üzerinden Pixel 7a’nın ilk görselini paylaştı. Cihazın beyaz renkli versiyonunu gözler önüne seren görsel, Pixel 6a ve Pixel 7’ye oldukça benzeyen bir cihaz gösteriyor. Ayrıca Smartprix’ten gelen bilgilere göre Pixel 7a’nın boyutu Pixel 6a ile neredeyse aynı.

    Ancak ürünün kamera haznesi, Pixel 6a’nın aksine metal bir alaşımdan yapılmış ve cihazda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’dan daha kalın çerçevelere yer verilmiş. Muhtemelen mayıs ayında düzenlenecek I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılacak Pixel 7a, önceki nesile göre önemli iyileştirmelere sahip olacak. Cihazın Tensor G2 işlemcisi, 90Hz Samsung ekran ve kablosuz şarj destekleyen seramik bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Eğer Google, ürünün fiyatında önemli bir artış yapmazsa Pixel 7a, 2023’ün en başarılı telefonlarından biri olacaktır.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 8 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 11 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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