Pixel 7a’dan ilk görsel geldi: Pixel 6a’nın neredeyse aynısı

Tam Boyutta Gör Android telefonların nasıl olması gerektiğini göstermek için Pixel markasını kuran Google, son yıllarda bu seride birçok başarılı telefon üretti. Bu markada uygun fiyatlı telefonlar da üreten firma, gelecek sene Pixel 7a’yı tanıtacak. Geçtiğimiz haftalarda gelen teknik sızıntıların ardından şimdi de cihazdan ilk görsel geldi.

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Pixel 7’ye oldukça benziyor

Mobil teknoloji dünyasında sızıntıları ile bilinen @OnLeaks, XDA Developers üzerinden Pixel 7a’nın ilk görselini paylaştı. Cihazın beyaz renkli versiyonunu gözler önüne seren görsel, Pixel 6a ve Pixel 7’ye oldukça benzeyen bir cihaz gösteriyor. Ayrıca Smartprix’ten gelen bilgilere göre Pixel 7a’nın boyutu Pixel 6a ile neredeyse aynı.

Ancak ürünün kamera haznesi, Pixel 6a’nın aksine metal bir alaşımdan yapılmış ve cihazda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’dan daha kalın çerçevelere yer verilmiş. Muhtemelen mayıs ayında düzenlenecek I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılacak Pixel 7a, önceki nesile göre önemli iyileştirmelere sahip olacak. Cihazın Tensor G2 işlemcisi, 90Hz Samsung ekran ve kablosuz şarj destekleyen seramik bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Eğer Google, ürünün fiyatında önemli bir artış yapmazsa Pixel 7a, 2023’ün en başarılı telefonlarından biri olacaktır.

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