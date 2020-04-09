Galaxy A51 5G ve Galaxy A71 5G modelleri duyuruldu

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5G teknolojisini daha yaygın hale getirmek için amiral gemisi haricinde de 5G uyumlu akıllı telefonlar piyasaya sürmek isteyen Samsung’un ilk hamlesi Galaxy A serisine oldu. Seriye iki 5G uyumlu telefon katıldı.

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Galaxy A71 5G de ortaya çıktı

Galaxy A51 5G özellikleri ve fiyatı

Galaxy A51 5G firmanın en alt seviyedeki 5G akıllı telefonu olacak. Orijinal Galaxy A51 modelindeki 6.5 inçlik AMOLED ekran, 64GB/128GB depolama seçenekleri, 4 arka kamera gibi ayrıntılar yerini koruyor.

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Farklı olarak 8GB RAM, 4500mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj, 1TB’a kadar microSD desteği ve elbette 5G modem yer alıyor. Yonga seti tarafında 5G versiyonlar da farklı oluyor ancak orijinal modeldeki Exynos 9611 yanına Exynos 5100 modem mi entegre edildi şimdilik net değil. Galaxy A51 5G modeli 500$ fiyat etiketi ile satılacak.

Galaxy A71 5G özellikleri ve fiyatı

Galaxy A71 5G modelinde çok farklılık yok. 6.7 inçlik AMOLED ekran, 6GB/8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 4500mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarj yerini korumuş. 5G modem entegrasyonu nedeniyle fiyatı 600$ seviyesine çıkmış. Satışlar yaz aylarında başlayacak.

https://www.theverge.com/2020/4/8/21212085/samsung-galaxy-a01-a11-a21-a51-a71-5g-mid-range-android-price-release-date

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