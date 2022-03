2020’nin popüler telefonu Galaxy A51, Android 12 güncellemesine kavuştu

Tam Boyutta Gör

Samsung, geçtiğimiz yıllarda Android tarafındaki en güçlü güncelleme hızına sahip olan marka oldu. Birçok akıllı telefonuna ve tabletine Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, Galaxy S22 serisi ile gelen One UI 4.1’i 2020’nin popüler akıllı telefonu Galaxy A51 için yayınladı.

Samsung Galaxy Tab S6 ve S6 Lite için Android 12 çıktı 1 hf. önce eklendi

Galaxy A51, One UI 4’ü atlayarak One UI 4.1’e kavuşuyor

2020’nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon unvanını kazanan Galaxy A51, Android 12 tabanlı yeni güncellemesine kavuştu. Normalde One UI 4 güncellemesi alması beklenen akıllı telefon, One UI 4’ü atlayarak direkt olarak One UI 4.1’e kavuştu. One UI 4.1, Galaxy S22 serisi ile beraber tanıtılmıştı ve sanal bellek kapasitesini ayarlama dahil birçok yenilik ile geliyor.

Android 12 güncellemesi Galaxy A51’e sanal bellek, dinamik renk teması, gelişmiş gizlilik ve güvenlik ayarları dahil birçok yenilik getiriyor. Güncelleme şimdilik yalnızca LTE modeller için Güney Kore, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’da kullanıma sunulmuş durumda ancak gelecek haftalarda global bir dağılıma kavuşacaktır. Galaxy A51 cihazınız için Ayarlardan güncelleme kontrolü yapmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy A51 de Android 12 güncellemesine kavuştu