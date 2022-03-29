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    2020’nin popüler telefonu Galaxy A51, Android 12 güncellemesine kavuştu

    Samsung’un 2020 yılında çıkardığı ve oldukça popüler olan Galaxy A51, sonunda Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesine kavuştu. Güncelleme, şimdilik belirli ülkelerde yayında.
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    Galaxy A51 de Android 12 güncellemesine kavuştu
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    Samsung, geçtiğimiz yıllarda Android tarafındaki en güçlü güncelleme hızına sahip olan marka oldu. Birçok akıllı telefonuna ve tabletine Android 12 güncellemesini ulaştıran Samsung, Galaxy S22 serisi ile gelen One UI 4.1’i 2020’nin popüler akıllı telefonu Galaxy A51 için yayınladı.

    Galaxy A51, One UI 4’ü atlayarak One UI 4.1’e kavuşuyor

    2020’nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon unvanını kazanan Galaxy A51, Android 12 tabanlı yeni güncellemesine kavuştu. Normalde One UI 4 güncellemesi alması beklenen akıllı telefon, One UI 4’ü atlayarak direkt olarak One UI 4.1’e kavuştu. One UI 4.1, Galaxy S22 serisi ile beraber tanıtılmıştı ve sanal bellek kapasitesini ayarlama dahil birçok yenilik ile geliyor.

    Android 12 güncellemesi Galaxy A51’e sanal bellek, dinamik renk teması, gelişmiş gizlilik ve güvenlik ayarları dahil birçok yenilik getiriyor. Güncelleme şimdilik yalnızca LTE modeller için Güney Kore, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’da kullanıma sunulmuş durumda ancak gelecek haftalarda global bir dağılıma kavuşacaktır. Galaxy A51 cihazınız için Ayarlardan güncelleme kontrolü yapmayı unutmayın.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 7 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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