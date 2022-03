Samsung Galaxy Tab S6 ve S6 Lite Android 12 güncellemesine kavuştu

Tam Boyutta Gör

Samsung’un 2019 yılında çıkardığı Galaxy Tab S6 ve 2020 yılında çıkardığı onun küçük kardeşi Galaxy Tab S6 Lite, sonunda Android 12 güncellemesine kavuştu.

Galaxy S22 FE özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Galaxy Tab S6 için Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesi Şubat 2022 güvenlik yaması ile geliyor ve T865XXU5DVC3 kod adına sahip. Galaxy Tab S6 Lite için One UI 4 güncellemesi ise Mart 2022 güvenlik yaması ile geliyor ve P615XXU4EVC5 kod adına sahip. Galaxy Tab S6’nın güncellemesi şimdilik yalnızca Almanya’da yayınlandı, Galaxy Tab S6 Lite’ın güncellemesi ise Fransa’da kullanıma sunuldu. Her iki güncellemenin de önümüzdeki günlerde daha çok ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.

Android 12 tabanlı One UI 4, Android 11’e büyük iyileştirmeler ve geliştirilmiş kullanıcı ara yüzü sunuyor. Android 12 güncellemelerinde diğer firmalara göre çok daha hızlı davranan Samsung, kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Samsung Galaxy Tab S6 ve S6 Lite için Android 12 çıktı