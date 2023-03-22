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    Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı açıklandı: Ne ucuz ne de pahalı

    Samsung’un kısa bir süre önce tanıttığı Galaxy A34 ve Galaxy A54 telefonlarının Türkiye fiyatları resmen belli oldu. Her iki telefon da orta seviyeye yönelik olarak çıkış yapmıştı.
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    Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34 modellerini tanıttığında Türkiye fiyatlarını paylaşmamıştı. Ancak tanıtımdan yaklaşık bir hafta sonra Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı resmi olarak paylaşıldı. Her iki telefon da orta seviyeye hitap ederken cihazlar fiyat bakımından ne ucuz ne de pahalı.

    Samsung Galaxy A54 ne kadar?

    • Samsung Galaxy A54 Türkiye fiyatı (128GB): 12.499 TL
    • Samsung Galaxy A54 Türkiye fiyatı (256GB): 13.499 TL
    Samsung Galaxy A54 fiyatı

    Galaxy A54, ait olduğu segmente göre oldukça dolu bir cihaz. Arka taraftaki 50 MP + 12 MP + 5 MP kamera kurulumu ile güçlü görünen telefonda Exynos 1380 yongası eşlik ediyor. 8 GB RAM ve 5000mAh batarya ile gelen telefonun ekran boyutu ise 6,4 inç ve FullHD+ çözünürlükte. Daha ayrıntılı detay için hemen alttaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    Samsung Galaxy A34 ne kadar?

    • Samsung Galaxy A34 Türkiye fiyatı (128GB): 10.499 TL
    Samsung Galaxy A34 fiyatı
    Galaxy A34 ise kardeşinin biraz daha kırpılmış bir versiyonu konumunda. Kamera tarafında 48 MP + 8 MP + 5 MP kurulumla gelen Galaxy A34, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Yine kardeş modelinden farklı olarak Dimensity 1080 yongasıyla gelen telefonda 6,6 inç büyüklüğünde ve yine FHD+ çözünürlüğünde ekran yer alıyor.

     

    Kaynakça https://shop.samsung.com/tr/galaxy-a54-5g-1/?integration_hafiza_romboyutugb=256&integration_color=Beyaz https://shop.samsung.com/tr/galaxy-a34-5g-1/?integration_hafiza_romboyutugb=256&integration_color=Beyaz
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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