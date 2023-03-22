Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı açıklandı: Ne ucuz ne de pahalı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34 modellerini tanıttığında Türkiye fiyatlarını paylaşmamıştı. Ancak tanıtımdan yaklaşık bir hafta sonra Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı resmi olarak paylaşıldı. Her iki telefon da orta seviyeye hitap ederken cihazlar fiyat bakımından ne ucuz ne de pahalı.

Samsung Galaxy A54 ne kadar?

Samsung Galaxy A54 Türkiye fiyatı (128GB): 12.499 TL

Samsung Galaxy A54 Türkiye fiyatı (256GB): 13.499 TL

Galaxy A54, ait olduğu segmente göre oldukça dolu bir cihaz. Arka taraftaki 50 MP + 12 MP + 5 MP kamera kurulumu ile güçlü görünen telefonda Exynos 1380 yongası eşlik ediyor. 8 GB RAM ve 5000mAh batarya ile gelen telefonun ekran boyutu ise 6,4 inç ve FullHD+ çözünürlükte. Daha ayrıntılı detay için hemen alttaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy A34 ne kadar?

Samsung Galaxy A34 Türkiye fiyatı (128GB): 10.499 TL

Galaxy A34 ise kardeşinin biraz daha kırpılmış bir versiyonu konumunda. Kamera tarafında 48 MP + 8 MP + 5 MP kurulumla gelen Galaxy A34, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Yine kardeş modelinden farklı olarak Dimensity 1080 yongasıyla gelen telefonda 6,6 inç büyüklüğünde ve yine FHD+ çözünürlüğünde ekran yer alıyor.

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Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı açıklandı