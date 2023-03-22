Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı açıklandı: Ne ucuz ne de pahalı

Samsung Galaxy A54 ne kadar?
- Samsung Galaxy A54 Türkiye fiyatı (128GB): 12.499 TL
- Samsung Galaxy A54 Türkiye fiyatı (256GB): 13.499 TL
Galaxy A54, ait olduğu segmente göre oldukça dolu bir cihaz. Arka taraftaki 50 MP + 12 MP + 5 MP kamera kurulumu ile güçlü görünen telefonda Exynos 1380 yongası eşlik ediyor. 8 GB RAM ve 5000mAh batarya ile gelen telefonun ekran boyutu ise 6,4 inç ve FullHD+ çözünürlükte. Daha ayrıntılı detay için hemen alttaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Samsung Galaxy A34 ne kadar?
- Samsung Galaxy A34 Türkiye fiyatı (128GB): 10.499 TL
Kaynakça https://shop.samsung.com/tr/galaxy-a54-5g-1/?integration_hafiza_romboyutugb=256&integration_color=Beyaz https://shop.samsung.com/tr/galaxy-a34-5g-1/?integration_hafiza_romboyutugb=256&integration_color=Beyaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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