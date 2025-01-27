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Samsung, geçtiğimiz yılın popüler Galaxy A serisi akıllı telefonlarından Galaxy A55 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, Ocak 2025 güvenlik yamasını cihazlara getiriyor. Güncelleme, telefonun güvenlik açıklarını kapatarak daha güvenli bir kullanım sunmayı amaçlıyor.

Galaxy A55’in Asya, Orta Doğu, Meksika ve Panama gibi çeşitli bölgelerde satılan SM-A556E model numaralı versiyonu için kullanıma sunulan bu güncelleme, A556EXXS6AYA5 sürüm numarasına sahip. Kullanıcılar, güncellemeyi cihazlarındaki bildirim panelinden kontrol edebilir. Eğer bir güncelleme bildirimi alındıysa, bu bildirime dokunarak “İndir ve Yükle” seçeneğiyle işlemi başlatabilirler. Bildirim alınmadığı durumlarda, Ayarlar menüsüne giderek “Yazılım güncellemesi” sekmesinden manuel olarak da güncellemeyi kontrol etmek mümkün. Dileyen kullanıcılar, güncellemeyi manuel olarak bilgisayardan Odin yazılımı aracılığıyla da yükleyebilir.

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Samsung’un Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü ise Galaxy S25 serisiyle birlikte resmi olarak tanıtıldı. Bu yeni yazılımın, Galaxy A55 dahil olmak üzere uygun cihazlara önümüzdeki haftalarda dağıtılmaya başlanması bekleniyor. One UI 7.0’ın, hem kullanıcı deneyimini geliştirmesi hem de yeni özellikler sunması hedefleniyor.

Samsung’un düzenli güvenlik güncellemeleri ve Android arayüzü geliştirmeleri, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre güvenle ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Galaxy A55 sahipleri için yayınlanan bu son güncelleme, hem mevcut güvenlik standartlarını yükseltiyor hem de daha geniş yazılım güncellemelerinin önünü açıyor.

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Galaxy A55 kullanıcıları yeni güvenlik yamasına kavuşuyor