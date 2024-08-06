Samsung, Galaxy AI özelliklerini orta sınıfa getiriyor: Galaxy A55 ve A35 ilk modeller olacak

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy AI isimli yapay zeka destekli özelliklerini üst seviye telefonlarına sundu. Görünüşe göre, şirket şimdi de bu özellikleri orta sınıf telefonlarına getiriyor.

One UI 6.1.1 güncellemesiyle gelecek

Ortaya çıkan yeni bir habere göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesiyle beraber ilk olarak Galaxy A55 ve A35 modellerine Galaxy AI özelliklerini getirecek. Güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği belirtilmese de, bu ay veya gelecek ay gelebileceği belirtiliyor. Ancak, Galaxy AI ile gelen her özellik orta seviye cihazlarda sunulmayacak.

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Şuan için hangi özelliklerin sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Muhtemelen yoğun işlem gücü gerektiren özellikler kapsam dışı bırakılacak. Ayrıca A55 ve A35'in Galaxy AI'yı alacak tek A serisi cihazlar olup olmayacağı da henüz belli değil. Samsung, daha fazla satış yapmak etmek için bu yapay zeka özelliklerini en yeni telefonlarıyla sınırlaması da ihtimal dahilinde.

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Samsung, Galaxy AI özelliklerini orta sınıfa getiriyor