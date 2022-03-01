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    Samsung Galaxy Book serisi güncellendi

    Mobil Dünya Kongresi kapsamında Samsung, sevilen bilgisayar serisi olan Galaxy Book serisini güncelledi. Samsung, Galaxy Book 2 360, Galaxy Book 2 Pro ve Galaxy Book 2 Pro 360 cihazlarını tanıttı.
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    Galaxy Book 2 ailesi tanıtıldı
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    Mobil Dünya Kongresi kapsamında birçok firma, yeni cihazlar attı. Bu markalardan biri de Samsung oldu. Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, sevilen Windows serisi olan Galaxy Book ailesini güncelledi. Birçok üyeye sahip yeni Galaxy Book ailesi işte karşınızda.

    Galaxy Book 2 Pro

    Samsung Galaxy Book 2 Pro, Intel’in 12.nesil Core i5 ve i7 işlemcilerinden güç alıyor. Galaxy Book 2 Pro, 13.3” ve 15.6” boyutlu seçeneklere sahip olacak. Her iki ekran da 1080p çözünürlüğe sahip AMOLED panel kullanıyor. 5G, parmak izi okuyucu, 1080p web cam, WiFi 6E ve USB-C güç adaptörü ise Galaxy Book 2 Pro’nun diğer özelliklerini oluşturuyor. Her iki cihaz da Windows 11 ile geliyor. 13.3” cihaz 63 Wh, 15.6” ise 68Wh bataryaya sahip. 8, 16 ve 32GB LPDDR5 Ram seçenekleri ile gelecek bilgisayar, Thunderbolt 4, USB Type-C, USB 3.2 ve microSD portlarına sahip. Galaxy Book 2 Pro’nun bir versiyonunun ise Intel Arc ekran kartı ile geleceği biliniyor ancak Intel, Arc serisini tanıtmadığı için daha çok bilgi bulunmuyor. Galaxy Book 2 Pro, €1199’dan €1749’ya kadar çıkabiliyor.

    Galaxy Book 2 Pro 360

    Galaxy Book 2 Pro 360, yine 13.3” ve 15.6” ekran boyutları ile geliyor. Her iki ekran boyutu da dokunmatik ve S-Pen destekli Full HD+ Super AMOLED panel ile geliyor. Ayrıca cihazlar, VESA HDR-500 sertifikasına da sahip. Galaxy Book 2 Pro 360, kutudan S-Pen’e sahip bir şekilde çıkıyor. Galaxy Book 2 Pro 360, standart Book 2 Pro gibi 12.nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcileri ile geliyor. Book 2 Pro 360, 8/16/32GB Ram ve 256GB/512GB/1TB depolama seçenekleri ile geliyor. 15.6” ekran boyutuna sahip model, ekstra M.2 SSD slotuna sahip olarak geliyor. Her iki cihaz da Dolby Atmos destekli AKG hoparlör sistemi ile geliyor. Galaxy Book 2 Pro 360, €1299’dan başlayan fiyat ile satışa çıkacak.

    Galaxy Book 2 360

    Galaxy Book 2 360, Intel’in 12.nesil U serisi i5 ve i7 işlemcilerinden güç alıyor. 54Wh bataryaya sahip olan cihaz, 13.3” veya 15.6” boyutlarına sahip olan cihaz, dokunmatik ve S-Pen destekli 1080p Super AMOLED ekranlar ile geliyor. 512 GB’a kadar depolama ve 16GB’a kadar RAM destekleyen cihaz, Thunderbolt 4 ve microSD bağlantısına da sahip. Book 2 360, Book 2 Pro 360’ta olduğu gibi kutudan S-Pen ile çıkmıyor. S-Pen kullanmak istiyorsanız ekstra satın almanız gerekecek. Galaxy Book 2 360, €899’dan başlayan fiyat ile satışa çıkacak.

    Galaxy Book 2 Business

    Galaxy Book 2 ailesinin son üyesi olan Business, isminden de anlaşıldığı gibi iş odaklı bir bilgisayar. 12.nesil Intel i3, i5 ve i7 işlemcilerden gücünü alan Business; Intel UHD grafik birimi, Intel Iris Xe grafik birimi veya Nvidia Geforce MX570 ile geliyor. 14” ekrana sahip cihaz, FHD mat bir panel ile geliyor. Cihaz, 64GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar depolama destekliyor. Ayrıca 4G LTE bağlantısına da sahip. Thunderbolt 4 ve microSD yanında HDMI 2.0 bağlantısına da sahip olan cihaz 51.5Wh bataryaya sahip. Cihaz, diğer Galaxy Book 2 üyelerinden daha sonra çıkış yapacak bu yüzden şu anlık bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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