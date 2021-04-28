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    Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu

    Nvidia’nın RTX 3050 ve RTX 3050 Ti ekran kartları ilk kez Galaxy Book Odyssey oyuncu dizüstüsünde karşımıza çıktı. Muhtemelen masa üstü versiyonları da yolda.
    28 Nisan 2021, 18:15 (Güncellendi, 8 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu
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    Nvidia’nın giriş seviyesine doğru yönelecek RTX 3050 ve RTX 3050 Ti ekran kartları merakla beklenirken Samsung’dan sürpriz bir hamle geldi. Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu.

    Galaxy Book Odyssey özellikleri

    Galaxy Book Odyssey sektörün RTX 3050 Ti ekran kartlı ilk bilgisayarı oldu. Ayrıca Samsung’un da en güçlü dizüstü bilgisayarı ünvanını aldı. Oyunculara yönelik hazırlanan Galaxy Book Odyssey tatmin edici özelliklere sahip.

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    15.6 inçlik LCD ekanında Full HD çözünürlük sunan dizüstü modeli 17.7mm kalınlığında ve 1.85Kg ağırlığında. Tiger Lake tabanlı Core i5 ve Core i7 işlemciler yanında grafik gücünü beğenmeyenler için RTX 3050 serisi sunulmuş.

    İlk kez karşımıza çıkacak RTX 3050 ve RTX 3050Ti ekran kartları Max-Q tasarımında hazırlanmış. 4GB GDDR6 bellek sunan kartların Ultra ayarlarda 60-70fps arasında kare oranı verdiği ifade ediliyor. Muhtemelen kısa süre içerisinde masa üstü versiyonlarını da göreceğiz.

    8GB/16GB/32GB DDR4x RAM bellek seçeneği ve 1TB’a kadar SSD yanında boş bir SO-DIMM slotu da bırakılmış. Parmak izi okuyucu, Dolby Atmos, WiFi 6, 83Whr batarya, 135W USB Tip-C adaptör gibi özellikleri olan Galaxy Book Odyssey için 1399$ başlangıç fiyatı mevcut. 



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-book-odyssey-worlds-first-laptop-nvidia-rtx-3050-ti-gpu/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    muhlisgursoy (Muhlis Gürsoy) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    En güçlü Galaxy derken iddialarının o kadar büyük olacağını zannetmemiştim. En fazla MX350 koyarlar zannettim de RTX 3050 aklımdan geçmezdi...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaki logoya Samsung yazsa daha iyiymiş.
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    X Xloud 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Logo inanılmaz çirkin
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    Kento Yamazaki 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    masaüstü versiyonu gelirse geçmeyi düşünüyorum şuan da GTX 1650S kullanıyorum.
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    mck94 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaki logo cok kotu olmus bence.
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    marsk35 (Marsk KY) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    2060 mı yoksa 3050 ti mi hangisi daha iyi performans verir?
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    sendemail (umit erdem) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) marsk35
    2060 net.
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    A Ahmetoyunbros 3 sa. ( Mesaj Silindi ) marsk35
    Şu anda belli değil.
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