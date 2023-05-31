Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleyicisi Galaxy S22 serisine geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon fotoğrafçılığında, Apple ve Samsung gibi şirketler son 10 yılda uzun bir yol kat etti. Zira geçen yıl Temmuz ayında Güney Koreli üretici Galaxy Enhance-X uygulamasını beta olarak piyasaya sürdü ve ardından hangi cihazların uygun olduğu konusunda bazı karışıklıklar yaşandı. Bu fotoğraf düzenleme aracı, yapay zeka algoritmalarından yararlanarak resimlerinizdeki kusurları gidererek fotoğraflarda ince ayarlar yapıyor ve hatta HDR fotoğrafların kalitesini artırabiliyor.

Galaxy S22'lere gelişi için hazırlıklar neredeyse bitti

Şirket uygulamayı geçen ay Galaxy S23 modelleri için kullanıma sunmuş ve Galaxy A serisi ve geçen yılki Galaxy S22 serisi gibi modellere de dahil etmeyi planlamıştı. Samsung topluluk moderatörü, bir kullanıcı sorusuna yanıt olarak, Galaxy Enhance-X uygulamasının 2022'nin başlarındaki amiral gemisine gelişi için hazırlıkların "neredeyse bittiğini" açıkladı.

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Galaxy Enhance-X, görüntüleri düzenlemek veya tek bir dokunuşla yapay zeka tarafından oluşturulan kapsamlı değişiklikler yapmak için daha derin bir uygulama seti sunuyor. Uygulamayı Galaxy Store'dan indirebilirsiniz, ancak şu an yalnızca Galaxy S23 serisi ile uyumlu. Ama Galaxy S22 serisine çok yakında gelecek.

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