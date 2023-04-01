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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy F62 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı

    Android tarafında rakipsiz bir şekilde güncelleme lideri olan Samsung, bir orta seviye cihazı için daha One UI 5.1 güncellemesini yayınladı. Galaxy F62 için One UI 5.1 neler sunuyor?
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    Galaxy F62 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Hem sürüm güncellemeleri hem de güvenlik yamaları ile Android tarafında güncelleme lideri olan Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıttığı One UI 5.1 işletim sistemini diğer akıllı telefonlarına ulaştırmaya devam ediyor.

    Güncellenmiş Galaxy F62 neler sunuyor?

    2021 yılında Android 11 işletim sistemi ile Hindistan’da tanıtılan Samsung Galaxy F62, yeni bir güncellemeye kavuştu. E625FDDU3CWB4 kod adına sahip güncelleme, Android 13 tabanlı One UI 5.1 işletim sistemini ve Mart 2023 güvenlik yamasını içeriyor.

    Galaxy F62 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    One UI 5.1 ile Galaxy F62 birçok yeni özellik kazanıyor. Gelişmiş dinamik tema, iyileştirilmiş hava durumu ve batarya aracı ve yenilenmiş galeri uygulaması güncellemenin en önemli özellikleri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca One UI 5.1; tam ekran moduna ve arka plan yeniliklerine de sahip. Ayrıca Windows Phone Link uygulaması da One UI 5.1 için yeni özelliklere sahip
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    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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