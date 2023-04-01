Samsung Galaxy F62 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı

Güncellenmiş Galaxy F62 neler sunuyor?
2021 yılında Android 11 işletim sistemi ile Hindistan’da tanıtılan Samsung Galaxy F62, yeni bir güncellemeye kavuştu. E625FDDU3CWB4 kod adına sahip güncelleme, Android 13 tabanlı One UI 5.1 işletim sistemini ve Mart 2023 güvenlik yamasını içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı