Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    6.4 inçlik Super AMOLED ekran, 6000mAh kapasiteli batarya, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 64MP çözünürlüğünde ana kamera Galaxy M31 modelinin özellikleri arasında.
    1 gün
    2,7b
    5
    21
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un orta segmentte iddialı olmak amacıyla geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy M31 akıllı telefon modeli ülkemizde de satışa çıkıyor. Devasa bataryası ve 4 arka kamerası dikkat çeken özellikleri arasında.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy M21 modeli Hindistan’da resmiyet kazandı

    Galaxy M31 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy M31 modelinde 6.4 inçlik FHD+ Super AMOLED ekran yer alıyor. U şeklinde çentik tasarımı ile oldukça agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Exynos 9611 yonga setinden gücünü alan cihaza 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    Ayrıca Bkz. "DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli"

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde makro çekim sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

    Cihazın 6000mAh kapasiteli bataryası oldukça uzun kullanım sürelerine imza atıyor. 15W hızlı şarj ile dolum süresi de kısalıyor. FM Radyo desteği de olan Galaxy M31 modelinin 2799TL fiyat etiketi ile satışa çıktığı duyuruldu.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rakanishu (kibar karasu) 1 gün en beğenilen
    15W hızlı şarj sayılmamalı artık, 6k mahı doldurması da çok vakit alır.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    [F][u][r][k][a][n] 1 gün
    Sevgili Samsung, rica ediyorum 5" ve civarı cebe sığacak telefonlara da yönelin . 4 yıllık telefonum tökezlemeye başladı. Yeni modelleri incelemek için mağazaya gittim, telefonlar çantada taşımalık olmuşlar.

    Dipnot: S10e var fakat fiyatı tuzlu
    Sevgili Samsung, rica ediyorum 5" ve civarı cebe sığacak telefonlara da yönelin [resim] . 4 yıllık telefonum tökezlemeye başladı. Yeni modelleri incelemek için ma...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    japon karınca 9 sa.
    Samsung' un sitesinde 400 liralık boyner çeki veya akg y400 hediyesi ile alın, alacaksanız, bu şekilde en azından 2300-2400 civarına gelir, 2200' den aşağı düşeceğini de sanmıyorum. M30S ile A51 arasına oturur fiyatı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    talatcaner 1 gün
    artık her markada böyle yapacak demek ki,önce yüksek fiyattan çıkar sonra gerçek fiyatını bulsun.İlk alanlar her zaman kazık yiyecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 gün
    Bu modele bu parayı verenin aklından şüphe ederim.Eyyy samsung umarım bu fahiş fiyat politikan yüzünden bir tek tel. satamaz duruma gelirsin.Telefon üreten hiçbir firmayı sevmiyorum.Hepsinin köküne kibrit suyu...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    -Blue- 1 gün yeni yorumcu
    Güzelmiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    a71 i var zaten bundan çok üstün 3200 tl ye. fiyatı bencu bu olmaz 2200 tl aralığında bu telefon özelliği
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    darkblade36 1 gün
    Fiyat düşünce alınır mı arkadaşlar ne diyorsunuz, yoksa redmi note 8 pro alayım mı beklemek yerine?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün
    Almayın arkadaşlar. Dünyada, virüs yüzünden teknoloji ürünlerindeki fiyat trendi düşme eğiliminde. İtibar etmezseniz %30-40 civarında kar edersiniz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yolyordam35 (yol yordam) 1 gün
    m21in üstüne para vermeye gerek yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 gün
    1900/2000 liraya inince çok satmaya başlar

    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    rakanishu (kibar karasu) 1 gün en beğenilen
    15W hızlı şarj sayılmamalı artık, 6k mahı doldurması da çok vakit alır.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    5 Kişi Okuyor (0 Üye, 5 Misafir) 1 Masaüstü 4 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2680 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy m31 ve
    2 etiket daha galaxy m31 türkiye Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Koronavirüs yüzünden eve kapananlar dijital içerik platformlarına koştu 1 gün Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor 1 gün Uygun fiyatlı Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 tanıtıldı 1 gün Seagate IronWolf 510 NVMe SSD’lerini duyurdu 1 gün Nokia 5310 XpressMusic geri döndü 1 gün Lenovo Ryzen 7 4800U’lu Freesync destekli ince dizüstüsünü duyurdu 1 gün AB'den Netflix'e ilginç teklif: Yayın kalitesini düşürün 1 gün Yeni iPad Pro ne kadar güçlü? İşte AnTuTu skoru ve bir önceki iPad Pro ile kıyaslama 1 gün Samsung, One UI 2.5 arayüzü için kolları sıvadı 1 gün İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 9 bin 800 kişi karantina altında 1 gün Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin 1 gün Makyajlı Seat Ateca kış testlerinde görüntülendi 1 gün Yeni iPad Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları internete düştü [İndir] 1 gün Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı 1 gün Huawei’den koronavirüs nedeniyle herkese 3 ay ek garanti 1 gün Honda'dan Türkiye'deki üretime yönelik yeni açıklama 1 gün Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi 1 gün Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi 1 gün Netflix Party üçüncü taraf eklentisi ile içerikleri birlikte izleyin 1 gün iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz” 1 gün Çin'de geliştirilen hızlı tanı kiti yarın Türkiye'de kullanılacak 1 gün Honor 30S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 gün Macbook Pro'ya RX 5700 ekran kartı taktık. ASUS XG Station Pro inceleme 1 gün Google Chrome ve Chrome OS'e koronavirüs darbesi: Bir süre yenilik yok! 1 gün Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 1 gün Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı 1 gün Tüm uyarılara rağmen yaşlılar toplu taşıma kullanmaya devam ediyor 1 gün Ford ve Toyota, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretime ara verdi 1 gün Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı 1 gün Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı 1 gün Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi 1 gün WhatsApp özel bir koronavirüs sayfası hazırladı 1 gün DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli 2 gün WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi 2 gün 10 gün önce vizyona giren yeni Vin Diesel filmi Bloodshot internete geliyor 2 gün PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar 2 gün Samsung yeni bir amiral gemisi tablet hazırlıyor 2 gün Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu 2 gün Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim