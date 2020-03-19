Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Samsung’un orta segmentte iddialı olmak amacıyla geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy M31 akıllı telefon modeli ülkemizde de satışa çıkıyor. Devasa bataryası ve 4 arka kamerası dikkat çeken özellikleri arasında.

İlginizi Çekebilir

Galaxy M21 modeli Hindistan’da resmiyet kazandı

Galaxy M31 özellikleri ve fiyatı

Galaxy M31 modelinde 6.4 inçlik FHD+ Super AMOLED ekran yer alıyor. U şeklinde çentik tasarımı ile oldukça agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Exynos 9611 yonga setinden gücünü alan cihaza 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz. "DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli"

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde makro çekim sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Cihazın 6000mAh kapasiteli bataryası oldukça uzun kullanım sürelerine imza atıyor. 15W hızlı şarj ile dolum süresi de kısalıyor. FM Radyo desteği de olan Galaxy M31 modelinin 2799TL fiyat etiketi ile satışa çıktığı duyuruldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.