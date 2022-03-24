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    Galaxy M53 hafta sonu tanıtılıyor

    Galaxy M53 akıllı telefon modeli Dimensity 900 yonga seti, 120Hz tazeleme hızı, 108MP çözünürlüğünde ana sensör, 25W hızlı şarj desteği gibi özellikler sunacak. 
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    Galaxy M53
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    Geçen hafta Galaxy A serisine yeni akıllı telefonlar ekleyen Samsung bu hafta da Galaxy M serisine geçiş yapıyor. Hafta sonu merakla beklenen Samsung Galaxy M53 akıllı telefon modeli resmiyet kazanıyor.

    Galaxy M53 neler sunacak?

    6.7 inçlik Super AMOLED ekran sunacak olan Galaxy M53 modeli 120Hz tazeleme hızı ile geliyor. Dimensity 900 yonga seti ile desteklenen model 6GB ve muhtemelen 8GB RAM seçeneğine sahip olacak.

    108MP çözünürlüğünde ana sensör ile dikkat çeken telefon yanında 8MP ultra geniş sensör, 2MP makro ve derinlik sensörleri barındırıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya 25W hızlı şarj ile destekleniyor. 27 Mart tarihinde Vietnam’da tanıtılacak olan Galaxy M53 modelinin yanında Galaxy M33 5G versiyonunun da tanıtılması bekleniyor.

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